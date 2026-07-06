¡Fin de una era! A los 41 años, Cristiano Ronaldo le dijo adiós a la Selección de Portugal

La derrota ante España sobre la hora por 1 a 0 en los octavos de final de la Copa del Mundo, marcó el final del camino para el delantero Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal de Fútbol, tal como anunció el propio jugador en la previa del partido.

A los 41 años, «CR7» llegó a disputar seis Mundiales, récord que además ostentan el argentino Lionel Messi y el croata Luka Modric, y un total de 232 partidos con el conjunto lusitano, con el que logró los títulos de Eurocopa (2016) y UEFA Nations League (2019).

Más de 23 años con su seleccionado, que lo vio debutar el 20 de agosto de 2003 en un amistoso ante Kazajistán. Por entonces, el entrenador Luiz Felipe Scolari apostó al joven Cristiano para suplantar al ya veterano y experimentado Luís Figo. Ronaldo tenía 18 años y llevaba apenas unos días en el Manchester United, donde había debutado ese mismo mes.

Portugal quedó eliminado del Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo no pudo ocultar su tristeza. 🇵🇹 pic.twitter.com/vJUMQsmV7C — TyC Sports (@TyCSports) July 6, 2026

Su punto máximo con el combinado portugués en citas mundialistas fue en Alemania 2006, alcanzando las semifinales del certamen, algo que el país no conseguía desde 1966.

Ronaldo, con 21 años y 132 días, se convirtió en el goleador más joven de Portugal en un Mundial al anotar de penal ante Irán. El equipo cayó ante Francia en semifinales y perdió el partido por el tercer puesto ante Alemania (1-3), pero aquel torneo reafirmó a Portugal nuevamente como una potencia.

Más acá en el tiempo, en 2016, llegó la gran consagración en la Eurocopa: el 10 de julio de 2016, en el Stade de France de Saint-Denis, Portugal le ganó a Francia sobre la hora por 1 a 0 con gol de Eder y con Cristiano en el banco, ya que debió abandonar el campo por una lesión en su rodilla. No obstante ello, Ronaldo levantó el trofeo y Portugal ganó su primer título en una gran competición.

Su trayectoria con Portugal abarca seis Mundiales: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026 y un total de 11 goles, cifra que lo mantiene como el máximo goleador del país en la historia mundialista portuguesa, por delante de Eusebio.

LA ÚLTIMA IMAGEN DE CRISTIANO EN UN MUNDIAL



La leyenda de Portugal se fue cabizbajo al vestuario luego del partido contra España.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8PBC8izrVh — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

En esta Copa del Mundo 2026, Cristiano se anotó como el primer jugador de la historia en marcar goles en seis certámenes mundiales distintos. Ello ocurrió el pasado 23 de junio ante Uzbekistán, luego de anotar doblete en la goleada de los europeos. Su último gol, el 2 de julio pasado, ante Croacia, a los 41 años y 148 días, lo que lo convierte en el goleador de mayor edad de la historia de la selección lusa.

Probablemente, el mejor jugador en la historia de su país, y una de los máximas estrellas del fútbol de todos los tiempos. A pesar de la deuda mundialista, es innegable que Ronaldo marcó un antes y un después en el deporte moderno.