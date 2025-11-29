Flojo inicio de Los Pumas 7s en el Circuito Mundial: afuera en fase de grupos en Dubai

La Selección Argentina de Rugby 7s comenzó un nuevo camino en el Circuito Mundial. El bicampeón de la categoría inició su travesía por el tricampeonato en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Pero inesperadamente, el arranque no fue de la mejor manera: quedó eliminado en la primera ronda y no pudo avanzar a las semifinales.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora debutaron contra Fiyi, uno de los mejores seleccionados del mundo. El inicio fue positivo para Los Pumas, ya que en 4 minutos estaba 12-0 arriba, pero hubo una rápida reacción de los oceánicos y el primer tiempo terminó con resultado en contra: 12-19. En el complemento, la ventaja se amplió pero Argentina reaccionó. A falta de un minuto, se puso 19-26 abajo, tuvo la posesión para igualarlo, pero no pudo concretar y el partido se terminó con derrota.

Ya en el segundo compromiso frente a Francia, la historia fue completamente diferente. Desde el pitido inicial, la situación fue compleja. Los Blues se pusieron 12-0, pero con un try y conversión de Santiago Vera Feld, los Pumas pararon la marea azul momentáneamente. Porque a partir de ahí, hubo solo un equipo en cancha. Los europeos, actuales campeones olímpicos, se deleitaron y anotaron nueve tries en solo 14 minutos de juego para ganar categóricamente 57 a 9.

Con estas caídas la situación de Argentina quedó muy complicada. Los Pumas debían ganarle a Sudáfrica en el cierre del grupo y esperar que Fiyi golee a Francia para tener alguna remota chance de clasificación. Pero, lastimosamente no ocurrió. El equipo argentino jugó sabiendo que ya estaba eliminado, porque los franceses ganaron su partido. Pero cerraron su participación con una sonrisa, tras vencer a los Springboks por 19-14.

La próxima fecha del Circuito Mundial

A partir de esta temporada, el Circuito Mundial de Rugby 7s cambió su formato y se realiza con ocho equipos (anteriormente eran 12). Por ese motivo, cada grupo estará compuesto por grandes potencias de la categoría. Además, cada zona se definirá en un solo día.

Los Pumas tendrán revancha rápido: la próxima semana se realizará el tradicional Seven de Cabo Verde, que se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre. Luego, habrá un receso y el calendario continuará en Singapor el 30 de enero de 2026.