Colapinto largó desde el pitlane y terminó 20° en la Sprint del GP de Qatar

Comenzó la actividad del sábado en el Gran Premio de Qatar. Franco Colapinto regresó al circuito de Lusail para disputar la carrera Sprint, en el penúltimo fin de semana de la temporada. En una carrera llana y sin emociones, el argentino tuvo un flojo rendimiento y terminó en la última posición.

El argentino largó desde los pits. Tras quedar 20° y sufrir algunos daños, la escudería decidió romper el parque cerrado y modificó la configuración de la suspensión. La escudería también lo hizo con Gasly, que empezó desde boxes. Además, Lewis Hamilton y Lance Stroll tomaron la misma estrategia.

Al A525 le costó muchísimo entrar en el ritmo de carrera. Colapinto siempre se mantuvo en el fondo y muy lejos de Gasly, que estaba 19°, pero en las primeras vueltas le sacó 2 segundos a su compañero. La mejor vuelta de Franco fue el giro 11, cuando marcó 1:25.878, que le sirvió para aproximarse al francés, pero nunca tuvo posibilidades de DRS.

El pilarense se vio favorecido por la entrada de Stroll a boxes, que le permitió subir un lugar en la carrera. Pero, a falta de solo una vuelta, Alpine decidió llamar a pits a sus dos pilotos para probar el compuesto blando para la clasificación de este sábado. Tras esta decisión, Colapinto terminó en la 20° posición, a más de 10 segundos de Pierre Gasly, que finalizó 18°.

Piastri, de principio a fin

La pelea por el campeonato de pilotos está que arde. Oscar Piastri, tras lograr la pole position de la Sprint, mantuvo su posición en la carrera, y ganó de punta a punta la Sprint del GP de Qatar. El australiano tuvo una buena salida y siempre mantuvo lejos a George Russell, que finalizó 2°.

Tras esta victoria, sumó 8 puntos, llegó a 374 y le recortó dos unidades a Lando Norris, que terminó 3° y tiene 396. Por su parte, Max Verstappen finalizó 4° y no pudo descontarle al británico. El tetracampeón del mundo quedó tercero en la general con 371.

El británico tiene la gran posibilidad de coronarse este domingo. Si gana la carrera, ya nadie lo podra alcanzar y se quedará con su primer titulo de pilotos.

Horarios del GP de Qatar

Sábado 29 de noviembre

Clasificación: 15.00

Domingo 30 de noviembre