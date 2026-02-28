A 0 grados y sin neopreno: Carla llevará a Viedma y Patagones al Mundial de Natación de Invierno en Finlandia

En agosto de 2025, la nadadora oriunda de la Comarca Viedma–Patagones Carla Evangelisti escribió una de las páginas más exigentes de su carrera deportiva: ganó la medalla de bronce en los 500 metros en hielo sin neopreno, la prueba reina de Copa del Mundo 2025. Ahora redobla la apuesta y participará del Campeonato Mundial de Natación de Invierno, que se disputará del 27 de febrero al 8 de marzo entre Suecia y Finlandia, donde volverá a competir en condiciones extremas.

Detrás de ese logro hay mucho más que resistencia física. Hay disciplina, silencios, pérdidas, familia y una pasión que nació cuando apenas tenía cuatro años.

Carla es profesional y trabaja varias horas al día, tanto en relación de dependencia como en su propio estudio. Fuera del trabajo, encuentra refugio en la tranquilidad de su casa, que comparte con su perrita Rita y algunos gatos callejeros que duermen en su patio. Se define como familiera y comparte mucho tiempo con sus padres, sus hermanos y sus dos sobrinas, a quienes ama profundamente.

Hace pocos meses perdió a sus abuelos y en ese momento difícil encontró en la natación un espacio de contención. Amante de la calma, el diálogo y el aire libre, disfruta de los mates a la orilla del río o en la playa de su querido San Blas.

El día que descubrió que el agua era su hábitat

Su historia con la natación comenzó a los cuatro años y medio, en una colonia de vacaciones del Club Jorge Newbery. Mientras sus padres hablaban con el profesor, ella se lanzó a la pileta. Y flotó. «Fue como si lo hubiera sabido desde siempre», recordó. «Fue mi hábitat desde el día uno».

La nadadora ganó el bronce en los 500 metros en hielo sin neopreno en la Copa Mundial de Natación de Invierno. Foto: gentileza.

Comenzó en pileta, pero con los años descubrió las aguas abiertas y fue, según sus palabras, «una revelación absoluta». Solía nadar sola a la orilla del río hasta que un invierno se cruzó con un grupo que participaba del Campeonato Argentino. Se acercó, preguntó, entendió que era posible competir en esas condiciones y decidió que ese sería su nuevo rumbo.

Compitiendo en el Campeonato Argentino empezó a internarse en aguas cada vez más frías. Lejos de sufrirlo, lo disfrutó. «Mi cuerpo no sufre, este deporte es de goce», afirmó. Los buenos resultados la llevaron a escalar en el nivel de competencia hasta llegar al plano internacional.

La constancia, el trabajo duro, el entrenamiento y la disciplina marcaron el camino. El punto más alto hasta ahora fue el bronce en la Copa del Mundo 2025, en los 500 metros sobre hielo sin neopreno, una de las pruebas más exigentes del circuito.

Preparación extrema para el Mundial en Finlandia

La convocatoria al Mundial de Natación de Invierno en Finlandia representa un nuevo reto. Competirá en el mar Báltico, en aguas heladas y condiciones aún más extremas. Su preparación combina natación en pileta, entrenamientos en el río e inmersiones en hielo en una bañera con agua que alcanza los 0 grados, además de trabajo de kinesiología, gimnasio y cuidados específicos en la alimentación y la salud mental.

El frío extremo no es un límite, es el escenario donde eligió competir. Foto: gentileza.

Ya tuvo experiencias impactantes, como nadar dentro del Glaciar Perito Moreno, pero reconoce que lo que viene será aún más desafiante. «Será más extremo. Pero posible. Mi cabeza está enfocada».

Para Carla, representar al país tiene un significado profundo. «Representar a Argentina es un orgullo enorme. Es un fuego en el pecho. Es emoción y agradecimiento», aseguró.

Con los pies en la tierra y la mirada en superarse

Viedma y Patagones tendrán representación en el Mundial de Natación de Invierno. Foto: gentileza.

De cara al Mundial, sus expectativas están claras: «superarse a sí misma, disfrutar la experiencia y aplicar todo lo trabajado». Si el esfuerzo viene acompañado de medallas, será bienvenido, pero su principal meta es dar lo mejor en una competencia que sabe «será fuerte y exigente».