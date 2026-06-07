Fórmula 2: el peligroso momento que protagonizó un comisario FIA en plena carrera

Auxiliar de la FIA y su riesgoso cruce en plena carrera.

Durante la competencia Feature de la Fórmula 2, la categoría donde compite el argentino Nicolás Varrone, se produjo una insólita y peligrosa situación que, afortunadamente, no terminó en tragedia.

En un pasaje de la carrera, se pudo apreciar a un comisario integrante de la FIA corriendo y cruzando la calle de boxes, justo cuando varios monoplazas ingresaban al pitlane para cumplir con su detención obligatoria.

Si bien los autos, entre ellos, el del piloto argentino Varrone, transitaban a velocidad limitada, el comisario a poco estuvo de ser embestido, lo cual hubiese sido una situación desesperante y con posibles graves consecuencias.

Las imágenes, apreciadas en la transmisión en vivo de la categoría, rápidamente se viralizaron en redes sociales, causando preocupación y generando dudas sobre el proceder en cuando a las medidas de seguridad.

Así fue el tenso momento: