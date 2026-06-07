Fórmula 2: el peligroso momento que protagonizó un comisario FIA en plena carrera
Afortunadamente no hubo que lamentar ningún trágico episodio.
Durante la competencia Feature de la Fórmula 2, la categoría donde compite el argentino Nicolás Varrone, se produjo una insólita y peligrosa situación que, afortunadamente, no terminó en tragedia.
En un pasaje de la carrera, se pudo apreciar a un comisario integrante de la FIA corriendo y cruzando la calle de boxes, justo cuando varios monoplazas ingresaban al pitlane para cumplir con su detención obligatoria.
Si bien los autos, entre ellos, el del piloto argentino Varrone, transitaban a velocidad limitada, el comisario a poco estuvo de ser embestido, lo cual hubiese sido una situación desesperante y con posibles graves consecuencias.
Las imágenes, apreciadas en la transmisión en vivo de la categoría, rápidamente se viralizaron en redes sociales, causando preocupación y generando dudas sobre el proceder en cuando a las medidas de seguridad.
Así fue el tenso momento:
¿¡QUÉ HACE AHÍ, SEÑOR!? ¡¡CÓRRASE QUE ESTÁN CORRIENDO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026
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