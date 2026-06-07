Una penalización complicó el domingo de Varrone en Mónaco; previamente, Colnaghi cumplió un buen trabajo

El argentino recibió una sanción de los comisarios tras su paso por boxes.

Palpitando la previa de la Fórmula 1 y la actuación de Franco Colapinto, el aperitivo del Gran Premio de Mónaco lo ofrecieron los argentinos Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, los abanderados nacionales que bien temprano cerraron su actuación en el Principado.

Varrone tuvo un difícil domingo en las desafiantes calles de Montecarlo. Si bien había avanzado posiciones en el arranque, el piloto del Van Amersfoort, que había partido 15°, completó la carrera principal de la Fórmula 2 en el 20° puesto.

El argentino, 12° ayer en la carrera Sprint, fue sancionado con 10 segundos por utilizar la trayectoria interna de la salida de boxes en Saint Devote, motivo por el cual los comisarios aplicaron la penalidad entendiendo que acortó camino (no superó a ningún adversario).

"YESSSSSS! REDEMPTION!" 👑@redbullracing Junior Nikola Tsolov secures his third victory of the season in the Monaco Feature Race 🏆✨#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/PqXBVuwdr9 — Formula 2 (@Formula2) June 7, 2026

El ganador de la competencia «Feature» de la F2 resultó el búlgaro Nikola Tsolov (Campos), integrante de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari. El irlandés Alexander Dunne (Rodin) y el sueco Dino Beganovic (Dams) completaron el podio.

Previamente, en la madrugada argentina, el italo-argentino Mattia Colnaghi cerró una buena tarea en la prueba principal del fin de semana para la Fórmula 3, completando las 27 vueltas y arribando en el 19° puesto.

Colnaghi (MP Motorsport), piloto de la academia Red Bull, largó en el 27° cajón, esquivó los problemas de la largada y fue uno de los pilotos que más pudo sobrepasar en las difíciles calles del Principado, cerrando así una decorosa segunda participación en la temporada.

La carrera dominical fue dominada de principio a fin por el italiano Brando Badoer (Rodin), ganador de la prueba principal sobre el francés Theóphile Näel (Campos) y el británico Freddie Slater (Trident).

Tanto Varrone como Colnaghi volverán a competir el próximo fin de semana, en el circuito de Montmeló (Barcelona), en el marco del Gran Premio de España. Nuevamente habrá tres argentinos representando al país en la máxima competición mundial.