Francia y España ya juegan por un lugar en la final del Mundial 2026

Francia y España se enfrentan por la primera semifinal del Mundial 2026. El encuentro se está disputando en el AT&T Stadium de Dallas y definirá al primer finalista del certamen.

Ambas selecciones llegaron a la Copa del Mundo como dos de las grandes candidatas al título, respondieron a las expectativas y se verán las caras en una instancia decisiva. En sus dos enfrentamientos más recientes, ambos por semifinales, el triunfo fue para la Furia Roja: primero por 2-1 en la Eurocopa 2024 y luego por 5-4 en la Nations League 2025. La única vez que se cruzaron en un Mundial fue en Alemania 2006, cuando el conjunto galo ganó 3-1 con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane.

Francia llega tras ganar todos sus partidos y como el segundo equipo más goleador del torneo, con 16 tantos, solo por detrás de Argentina (17). En cuartos de final dejó en el camino a Marruecos tras imponerse por 2-0. España, en tanto, debutó con un empate ante Cabo Verde, pero luego ganó todos sus compromisos y selló su clasificación con un agónico 2-1 frente a Bélgica, gracias a un gol de Mikel Merino en los minutos finales.

En cuanto a las alineaciones, Didier Deschamps recuperó a Aurélien Tchouaméni, quien dejó atrás una lesión muscular y volverá al equipo en reemplazo de Manu Koné, que demostró un gran nivel los últimos partidos. Además, Bradley Barcola se ganó un lugar por el sector izquierdo del ataque en lugar de Désiré Doué. Del otro lado, Luis de la Fuente volvió a optar por Fabián Ruiz en el mediocampo, mientras que Pedri esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Formaciones, hora y TV

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

Hora: 16.

TV: Telefé, DSports.