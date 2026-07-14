Tras mejorar sus resultados financieros, Metrogas pagará dividendos por primera vez en más de dos décadas

La empresa distribuidora de gas natural del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Metrogas, repartirá ganancias a sus accionistas por primera vez desde 2001.

Metrogas volverá a repartir dividendos tras 24 años

Entre 2023 y 2025, la compañía duplicó sus ganancias brutas y cuadruplicó la capacidad para generar resultados operativos, al tiempo que redujo el nivel de endeudamiento que mantenía a nivel financiero y comercial. En el último año, la empresa reservó las utilidades conseguidas en el ejercicio 2025.

Metrogas informó que pondrá a disposición un monto total por US$ 100.000 millones a partir del 23 de julio. La fecha de corte será el próximo 17 de julio, por lo que todo aquel que ingrese hasta esa fecha recibirá una parte de la ganancia total.

«Es una señal de la solidez que alcanzó la compañía y del compromiso de todas las personas que hicieron posible esta transformación», señaló el CEO de la empresa, Sebastián Mazzucchelli.

La distribuidora de gas aclaró, en su comunicado que giró a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que el pago de dividendos «no vulnera compromisos contractuales ni financieros asumidos por la Sociedad».

«La decisión marca un hito en la historia reciente de la compañía y representa un nuevo paso en su proceso de consolidación como una empresa más sustentable a largo plazo», indicó Metrogas.

El pago de ganancias se da en el medio del avance de YPF para desprenderse de su parte accionaria de la empresa.

La petrolera indicó que la primera fase concluyó el 9 de abril con la recepción de propuestas y que las más competitivas serán seleccionadas para continuar en una segunda instancia del proceso, que incluye el análisis detallado de la información.

Actualmente, entró en la etapa de due diligence tras recibir 13 ofertas no vinculantes. La compañía estimó que la eventual transacción podría concretarse dentro de 2026, aunque aclaró que estará sujeta a aprobaciones regulatorias y a la obtención de garantías de cumplimiento de oferta.

Además, remarcó que hasta el momento no adoptó ninguna decisión ni celebró acuerdos vinculantes en relación con la venta de su tenencia en Metrogas.

NA