Río Negro ampliará el Penal 5 de Cipolletti con una inversión de $567 millones: cómo será la obra

El Gobierno de Río Negro licitó la construcción del anexo del Servicio Penitenciario Provincial en el Penal 5 de Cipolletti, una obra que busca ampliar la infraestructura de seguridad en la región judicial Alto Valle Oeste.

El proyecto demandará una inversión oficial de $567.149.511 y será financiado íntegramente con fondos provinciales.

La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 7 de agosto, en el marco de la Licitación Pública N° 8/2026 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La obra tendrá un plazo de ejecución de 240 días corridos desde su inicio.

Cómo será la ampliación del Penal 5 de Cipolletti

La nueva unidad penitenciaria fue diseñada para alojar inicialmente a 36 internos y contará con una superficie cubierta total de 243,16 metros cuadrados, distribuidos en 232 metros cuadrados cubiertos y 11,16 metros cuadrados semicubiertos. El proyecto contempla una planta rectangular modular que permitirá adaptar el edificio en el futuro y dividirlo en 12 celdas ventiladas de doble crujía.

Además, el acceso principal tendrá un sector semicubierto pensado para una eventual ampliación del edificio. En la parte posterior se construirá un bloque de servicios con un office, cuatro duchas individuales y un núcleo sanitario equipado con cuatro inodoros independientes y dos piletones con seis canillas de agua fría y caliente.

Una inversión para ampliar la infraestructura de seguridad

Desde el Gobierno provincial señalaron que el anexo permitirá dotar al Penal 5 de infraestructura moderna y funcional para mejorar la capacidad operativa y el ordenamiento del sistema penitenciario en la región judicial Alto Valle Oeste.

La Provincia destacó que la obra forma parte de un plan de inversión con recursos propios destinado a fortalecer los servicios públicos esenciales, mejorar las condiciones de habitabilidad y acompañar el crecimiento de la infraestructura vinculada a la seguridad pública.