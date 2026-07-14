Quién es Pauline Kana, la abuela de 100 años que conquistó a Messi y se hizo viral en el Mundial 2026

Durante el desarrollo de los compromisos del Mundial 2026, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron por escasos segundos a una simpática espectadora que sostenía un cartel con una leyenda contundente: «Tengo 100 años y soy fan de Messi», que acompañó a la Selección Argentina en los últimos y más recientes partidos.

La protagonista de esta historia es la fanática más longeva de Lionel Messi: quien recorrió las pantallas del planeta es Pauline Kana, una mujer originaria de Ohio, Estados Unidos, que lejos de ser una espectadora anónima, es una aclamada celebridad digital.

Conocida en el ecosistema virtual como «Gangster Granny», esta carismática abuela produce contenidos humorísticos junto a su nieto, el creador de contenido Ross Smith, acumulando millones de reproducciones y demostrando que la admiración por el astro argentino no conoce límites etarios.

Gangster Granny: los ingeniosos carteles para Lionel Messi y el saludo del capitán de la Selección Argentina

La fascinación de la creadora de contenido por el juego y la figura de Lionel Messi se transformó en un clásico, sobre todo en las transmisiones deportivas recientes. Su primera aparición de alto impacto se produjo durante el cruce entre el Inter Miami y el Porto, ocasión en la que exhibió un cartel con una divertida propuesta matrimonial: «Messi, ¿querés casarte conmigo?».

Días más tarde, en el enfrentamiento contra el PSG, redobló la apuesta con otro mensaje que llamó la atención del propio futbolista en el campo de juego: «Messi, te amo. La edad es solo un número». Al advertir el letrero durante los movimientos de calentamiento previo, el capitán de la Selección Argentina respondió con una sonrisa y un saludo a la distancia, un gesto que desató la locura de los fanáticos en las plataformas digitales.

La abuela fanática de Lionel Messi.-

Recientemente, en el marco del Mundial 2026, Pauline volvió a capturar las miradas al presentarse con su cartel de los 100 años, reafirmando una devoción que ya forma parte de su sello de identidad pública.

La abuela fanática de Lionel Messi.-

Para la longeva influencer, el fanatismo por el astro rosarino es un reflejo de la vitalidad y el optimismo con el que encara su centenaria existencia, convirtiéndose en una de las embajadoras más queridas y singulares que tiene el fútbol de los Estados Unidos en la actualidad.

La fanática de Lionel Messi: el récord Guinness de «Gangster Granny» y el éxito junto a su nieto Ross Smith

La trayectoria de la influencer en las plataformas digitales se remonta al año 2012, cuando comenzó a colaborar en los divertidos clips que su nieto Ross Smith publicaba en la extinta red Vine. Tras la migración de audiencias, la dupla supo reinventar su propuesta en Instagram y TikTok, donde hoy consolidan una comunidad de millones de seguidores gracias a sus sketches desopilantes, desafíos físicos y parodias cotidianas que rompen con los prejuicios asociados a la tercera edad.

La audacia de Pauline no se limita a los estadios de fútbol o a la pantalla de los teléfonos móviles: a fines de mayo de este año, la influencer ingresó de manera oficial al Libro de los Récords Guinness al convertirse en la persona de mayor edad en realizar un crowd surfing —la práctica de ser transportada por la multitud por sobre sus cabezas— durante un concierto del cantante de música country Brantley Gilbert en Bellville, Texas.

Con una vitalidad inquebrantable, la centenaria subió al escenario para bailar frente a una multitud de 20.000 personas, demostrando que su mensaje de unión familiar y diversión compartida es una inspiración real para millones de hogares.