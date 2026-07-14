La inflación volvió a bajar en junio 2026: el IPC fue del 1,9%, el menor registro del año según el Indec
Tanto el Gobierno como los analistas privados preveían que la inflación mensual finalmente lograra romper el piso del 2%. Cuáles fueron los rubros que más subieron.
Este martes 14 de julio, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio 2026 fue de 1,9%. La inflación otra vez volvió a bajar y marcó su valor más bajo en lo que va del año.
Según precisó el organismo nacional, la variación acumulada en lo que va del 2026 fue del 16,8%, mientras que el interanual quedó en 33,5%.
La variación de precios nuevamente registró un descenso en el ritmo de aceleración de precios después del 2,1% que se reportó en mayo. De la misma manera, rompió la barrera del 2% por primera vez en lo que va del año y alcanzó el menor registro desde agosto 2025.
Inflación: qué fue lo que más subió en junio 2026, según el Indec
De acuerdo con el último informe del Indec, los incrementos por encima de la inflación fueron:
- Recreación y cultura: 4,2%
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,3%
- Salud: 2,9%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%
Mientras tanto, los rubros que menor variación de precios registraron fueron:
- Bienes y servicios varios: 1,8%.
- Educación: 1,7%.
- Transporte: 1,6%.
- Restaurantes y hoteles: 1,6%.
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,5%.
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,3%.
- Comunicación: 0,9%.
- Prendas de vestir y calzado: 0,4%.
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