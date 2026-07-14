La inflación volvió a bajar en junio 2026: el IPC fue del 1,9%, el menor registro del año según el Indec

Este martes 14 de julio, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio 2026 fue de 1,9%. La inflación otra vez volvió a bajar y marcó su valor más bajo en lo que va del año.

Según precisó el organismo nacional, la variación acumulada en lo que va del 2026 fue del 16,8%, mientras que el interanual quedó en 33,5%.

La variación de precios nuevamente registró un descenso en el ritmo de aceleración de precios después del 2,1% que se reportó en mayo. De la misma manera, rompió la barrera del 2% por primera vez en lo que va del año y alcanzó el menor registro desde agosto 2025.

Inflación: qué fue lo que más subió en junio 2026, según el Indec

De acuerdo con el último informe del Indec, los incrementos por encima de la inflación fueron:

Recreación y cultura: 4,2%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,3%

Salud: 2,9%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%

Mientras tanto, los rubros que menor variación de precios registraron fueron: