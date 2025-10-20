Copa Davis: Javier Frana confirmó el equipo de Argentina para el Final 8

Javier Frana, capitán argentino de la Copa Davis, anunció la lista de convocados para disputar el Final 8 que se llevará a cabo en Bologna, entre el 18 y 23 de noviembre. La nómina, sin cambios en relación a la etapa anterior, está conformada por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni. El conjunto albiceleste debutará en los cuartos frente a Alemania, el jueves 20.

El capitán convocó el mismo equipo que superó a Países Bajos por 3-1 en la segunda ronda de los Qualifiers 2025, disputada en Groningen. En aquella oportunidad fue el debut oficial del marplatense Comesaña, quien disputó el cuarto punto.

El capitán repite equipo para la etapa final de la competencia. (AAT)

Argentina, colada entre los europeos

El conjunto argentino es el único no europeo clasificado al Final 8 y se medirá ante los germanos sobre las canchas rápidas indoor del estadio SuperTennis Arena. El formato de la competencia es de eliminación directa y cada serie se define al mejor de tres puntos: dos partidos de singles (las raquetas número 1 vs. 1 y las raquetas 2 vs. 2) y uno de dobles. En caso de avanzar a semifinales los argentinos se enfrentarán el sábado 22 al ganador del cruce entre España y República Checa.

La Albiceleste lidera el historial

El equipo argentino lidera el historial ante Alemania por 7-3. El último enfrentamiento fue en el Round Robin del Final 8 de 2019, disputado en la Caja Mágica de Madrid, donde el conjunto alemán se quedó con la victoria por un categórico 3-0.

Tras ganar las dos series de visitante ante Noruega (en Oslo) y Países Bajos (Groningen), Argentina tendrá la difícil misión de superar a Aexander Zverev y compañía. Cerúndolo, el N°1 del país, debutó en 2022 y ostenta un récord de 7 triunfos y 4 derrotas con la camiseta albiceleste. De movida hay un buen antecedente porque superó dos veces a la mejor raqueta alemana, en Buenos Aires y Madrid.

Con un récord de 5-2 en Copa Davis, Etcheverry busca recuperar su mejor nivel en una temporada irregular que, no obstante, tuvo en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo su pico de rendimiento. Tras estar fuera del circuito por 25 días, producto de un desgarro en el oblicuo izquierdo sufrido en su partido de cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, la última semana alcanzó los cuartos de final en Estocolmo.

En cuanto a los doblistas, Zeballos, campeón en esta temporada en Roland Garros, en el US Open, en el Masters 1000 de Madrid y en el ATP de Bucarest -siempre con la compañía del español Marcel Granollers- también alcanzó las semifinales de Wimbledon. Zebolla, N°1 del mundo en 2024, tiene una marca de 13-7 en su trayectoria en la Copa Davis, competencia en la que debutó en 2010.

Por último Molteni (6-4) continúa compitiendo en el circuito junto a Máximo González, con quien fue semifinalista en Río de Janeiro, Auckland, Washington y Toronto, y finalista en Santiago. También alcanzó la instancia decisiva en Hamburgo, aquella vez en compañía del brasileño Fernando Romboli.

Alemania, con un regreso estelar

El capitán alemán, Michael Kohlmann, dio a conocer la nómina para enfrentar a Los Halcones. Entre los convocados estará Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP, quien vuelve a disputar la competencia tras su última participación en 2023. También fueron citados Jan-Lennard Struff (91°) y Yannick Hanfmann (126°). En tanto, la dupla estará conformada por Kevin Krawietz (10°) y Tim Puetz (11°).

Alemania también está confirmado. (DavisCup)

Tercero del ranking mundial (segunda preclasificada por la ausencia de Australia en el Final 8 y semifinalista en la última edición), el rival argentino llegará a Bologna tras haber vencido con comodidad a Japón como visitante por 4-0, en superficie dura indoor, en el Ariake Coliseum.