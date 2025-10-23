En la previa del GP de México, el argentino fue parte de un evento de la escudería francesa y no evitó responder cuándo le consultaron sobre su continuidad en el equipo. Los detalles.

Franco Colapinto participó en un anuncio de Alpine y respondió sobre su continuidad en 2026

Franco Colapinto regresará a las pistas este viernes. Desde el 24 hasta el 26 de octubre, se desarrollará el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este miércoles, Alpine realizó un anuncio que en la previa tenía en vilo a los seguidores del argentino.

Cuando parecía que se confirmaría la continuidad del argentino en 2026 en la escudería francesa, Alpine tomó otro camino y dejó con ganas a todos los argentinos. Colapinto estuvo presente en el evento organizado por Renault, dueño del equipo de Fórmula 1. Allí, recibió el cariño de cientos de mexicanos que se sacaron fotos con él y le demostraron un gran cariño.

El piloto de Alpine fue parte de un anuncio, en una de las sedes de la marca en Ciudad de México. Allí, el argentino fue el encargado de presentar a Arkana, la nueva SUV híbrida de Renault.

La frase de Franco Colapinto que ilusiona con su continuidad en Alpine en 2026

Luego de este evento, Colapinto fue parte de una conferencia de prensa organizada por Mercado Libre, su principal sponsor. Cuando le consultaron sobre su continuidad en Alpine durante el 2026, el argentino no dudó en responder: «Estamos trabajando cada vez mejor. Lo importante es que este año es de transición. Sabíamos que iba a ser difícil, está siendo más difícil de lo que pensamos, es la realidad»

Luego, resaltó el trabajo que se está realizando para 2026 e ilusionó a todos sus seguidores: «Estoy trabajando en el auto del año que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujando para el mismo lado. Con ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado».

Los rumores cada vez son más y se cree que el segundo asiento de Alpine será para Franco Colapinto. El anuncio se espera que sea en noviembre, con grandes chances que ocurra en el GP de Brasil, que se desarrollará del 7 al 9 de noviembre.

Horarios del Gran Premio de México

Viernes 24 de octubre (Horarios Argentina)

Práctica Libre 1 : 15:30

: 15:30 Práctica Libre 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3 : 14:30

: 14:30 Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre: