Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutaron con triunfos en Munich y Barcelona

Este lunes comenzó una nueva semana del calendario ATP, donde se disputarán los torneos 500 de Munich y Barcelona, ambos en arcilla. En Alemania y España habrá gran participación argentina.

El primer tenista albicelestes en salir a la cancha fue Francisco Cerúndolo (19°). En Munich y por la primera ronda, la mejor raqueta nacional debutó con un sólido triunfo por doble 6-2 sobre el indio Nagal. En los octavos de final se verá las caras contra el neerlandés Van de Zandschulp (49°).

El bonarense debe llegar al menos hasta las semifinales para no perder puntos en el ranking, ya que llegó a esta instancia en la edición del año pasado. El máximo candidato del certamen es Alexander Zverev. El local, número 3 del mundo, buscará en este 2026 su cuarto título en las tierras alemanas.

Seis argentinos en Barcelona

En España habrá una gran cantidad de representantes albicelestes. Quien ya ganó este lunes fue Tomás Etcheverry. El platense, que viene de una gran participación en el Masters 1000 de Montecarlo donde cayó ajustadamente contra Alcaraz, derrotó al británico Jack Draper (28°).

Etcheverry sigue firme en polvo de ladrillo.

Fue victoria por 3-6, 6-3, 4-1 y retiro del británico por molestias físicas. Con este resultado, el Retu se convirtió en el jugador con más triunfos (13) en polvo de ladrillo en esta temporada. En la próxima ronda se verá las caras con el ganador de Borges – Mannarino.

Además, Marco Trungelliti (79°) fue el otro gran protagonista de la jornada. El tenista de 36 años entró al cuadro principal del torneo como Lucky Loser pero cayó ante el serbio Medjedovic por 7-5 y 6-4 y quedó eliminado.

Mañana saltarán a la cancha los demás albicelestes. Camilo Ugo Carabelli (64°) se cruzará con el ruso Kachanov y Sebastián Báez (57°) jugará ante el checo Machac.

Además, Juan Manuel Cerúndolo (69°), que entró al certamen desde la qualy, se medirá al estadounidense Nakashima. El que la tendrá más difícil será Mariano Navone (44°), que tratará de dar el batacazo contra el ruso Rublev (15°).

El gran candidato es Carlos Alcaraz, número 2 del mundo. El español, que viene de caer en la final de Montecarlo ante Sinner, buscará su tercera coronación en Barcelona.