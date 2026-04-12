La última Maravilla de Martínez en el boxeo: “Creo que esto ha sido todo”

Sergio Maravilla Martínez volvió a subir al ring y parece que fue la última. Como en la gran mayoría de sus peleas, levantó el brazo antes de dejar el cuadrilátero y, a los 51 años venció a Nicolás El Picante Ryske, por fallo unánime, en la Noche de Leyendas, realizada en el microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires.

Al final del combate dejó la frase que todos esperaban: «Creo que esto ha sido todo». Peleó con la rodilla izquierda luxada y la derecha rota. Sufrió, pero ganó. Una imagen que resume perfectamente lo que fue su carrera.

“El último mes lo pasé muy mal”

Maravilla no ocultó nada después del combate. «El último mes lo pasé muy mal con la rodilla izquierda que me luxó y no pude volver a colocarla bien. Sufrí mucho. La derecha la tengo rota, pero acá estoy, me quedé con el triunfo», reconoció en diálogo con AZZ, el canal que transmitió la velada. Sobre el combate en sí, fue generoso con su rival: «Los dos pudimos mostrar un poquito lo que somos. El Picante con su boxeo de fuerza que no da un paso atrás y yo tratando de evitar esos golpes. Hicimos un combate bonito.»

Maravilla habló de todo después de la victoria. (Captura de TV)

Cuando le preguntaron si era su última pelea, la respuesta tuvo la honestidad que lo caracteriza: «Calculo que sí. Hoy me duele mucho el cuerpo, pero capaz en un mes deja de dolerme y hay una exhibición…pero acá nos pegamos de verdad. Al boxeo no se juega«. Una puerta entreabierta, aunque él mismo reconoció que probablemente fue su última batalla.

“El Boxeo no traiciona”

Antes de retirarse a los vestuarios, Maravilla dejó unas palabras que excedieron el deporte: «Les digo que no lo dejen nunca. El boxeo no te va a traicionar. Te pueden traicionar las personas, muchísimas cosas que nos podemos topar en la vida, pero el boxeo no traiciona. Refugiate en el boxeo, en el deporte y vas a ver que tu vida va a ser diferente y mucho más linda.»

Una gran carrera

Nacido en Quilmes, Maravilla encontró en España el trampolín que lo llevó a la cima mundial. Su victoria sobre Kelly Pavlik en 2010 en Atlantic City, con los cinturones del CMB y la OMB en juego, lo instaló entre los mejores libra por libra, solo por detrás de Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Ese mismo año tumbó a Paul Williams con un zurdazo en el segundo asalto que fue elegido nocaut del año por The Ring.

Entre sus defensas más recordadas está la pelea ante Julio César Chávez Jr. en Las Vegas en 2012, donde peleó con la mano fracturada desde el cuarto asalto y aun así dominó once rounds para ganar por decisión unánime. Su carrera cerró en 2015 con un récord de 51 victorias, tres derrotas y dos empates, y ahora, a los 51 años, le puso punto final con otra victoria.