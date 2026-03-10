Colapinto habló del error de Alpine y de su destacada maniobra en Melbourne: «Todavía me sorprende»

El pilarense realizó un balance del primer GP del año y ya puso los ojos en el desafío de este fin de semana en Shangai.

“El comienzo no fue en la forma que queríamos”, declaró Franco Colapinto a la página oficial de Alpine tras finalizar en el 14° puesto en el Gran Premio de Australia el pasado domingo. En tanto, su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 10° y sumó un punto para la escudería.

El pilarense se estrenó como piloto titular por primera vez en su carrera en la Fórmula 1 y no pasó desapercibido. En la largada realizó una maniobra destacada que fue furor en el paddock, ya que, a puro reflejo, evitó lo que podría haber sido “un gran accidente”, según relató.

“Fue una maniobra muy ajustada, casi un accidente, y estoy contento de haber reaccionado tan rápido y haber podido seguir en carrera. Debo decir que, incluso viendo la repetición, todavía me sorprende”, reconoció Colapinto en diálogo con la página oficial de Alpine. George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc (que integraron el podio en Melbourne) también se asombraron por la reacción del argentino.

We all had the same response to Franco's impressive reactions at the start! 🤯 #F1 #AusGP pic.twitter.com/PvSfBv7HDe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

El mensaje de unidad de Colapinto

«La carrera en Melbourne fue dura y no era la forma en la que queríamos empezar el año«, señaló el argentino al referirse al fallo de su equipo en el acomodamiento del auto en la largada, que derivó en una sanción de Stop and Go. En ese sentido, agregó: «Desde el inicio tuvimos una tarea cuesta arriba por la penalización temprana, algo de lo que todos vamos a aprender manteniéndonos unidos como equipo, tanto en los buenos como en los malos momentos».

De todas maneras, Colapinto se mostró optimista con el rendimiento del A526 en el inicio de la temporada y ya piensa en el Gran Premio de China de este fin de semana. «Después de eso, pudimos tener una mejor impresión de cómo se comporta el auto en ritmo de carrera y vimos que hay un buen potencial en comparación con nuestros rivales. Ahora vamos a Shanghái como equipo para seguir construyendo sobre lo que dejó este fin de semana», explicó.

Con horarios complicados para el público argentino, la Fórmula 1 tendrá su primera Carrera Sprint del año. Por eso, el piloto también se refirió al poco tiempo que tendrán para adaptarse al circuito, ya que solo contarán con una práctica libre. «Es muy difícil saber cómo se va a comportar la pista con estos autos, solo tendremos una hora el viernes para entenderlo. Va a ser un gran desafío para todos los pilotos y para todos los equipos. Al ser el primer fin de semana con formato Sprint del año, tendremos que ser muy adaptables y arrancar con todo, porque hay mucho por aprender. Tengo ganas de ver cómo se desarrolla», sentenció.