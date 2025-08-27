Franco Colapinto cumplió un año en la Fórmula 1: los posteos de Willams y Alpine

Hoy se cumplió un año del anuncio de la incorporación del argentino Franco Colapinto a la Fórmula 1 por parte de Williams en reemplazo del estadounidense Logan Sargent por el resto de la temporada 2024.

El pilarense, en aquel entonces, rompió una sequía de 23 años sin argentinos en la máxima categoría y desató una revolución entre los fanáticos.

El debut de Colapinto se produjo en Monza, donde consiguió finalizar en el duodécimo lugar tras partir desde la decimoctava posición. Esa actuación superó las expectativas ya que se colocó por delante de pilotos de experiencia como el australiano Daniel Ricciardo y el finlandés Valtteri Bottas.

El argentino sumó grandes actuaciones como en Azerbaiyán, donde consiguió sus primeros puntos, y en Austin, donde es recordado por haber realizado notables adelantamientos como al piloto campeón del mundo Fernando Alonso.

Luego de completar la temporada en Williams, pasó a la escudería Alpine para 2025 donde arrancó como piloto de reserva. Después de la sexta carrera, la escudería francesa anunció que el argentino reemplazaría al australiano Jack Doohan.

Esta temporada fue más adversa que la anterior hasta el momento y aún no pudo sumar puntos. El domingo correrá en el Gran Premio de Países Bajos.

Los posteos de Williams y Alpine sobre el aniversario de Colapinto

En el aniversario del anuncio, Williams lo recordó en sus redes sociales: «Este día en 2024, anunciamos que Franco Colapinto conduciría con el equipo por el resto de la temporada», escribieron junto a dos fotos del argentino.

On this day in 2024, we announced that Franco Colapinto would drive with the team for the remainder of the season 📆 pic.twitter.com/5IWNbol2ox — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) August 27, 2025

Alpine también realizó una publicación con la frase: «Un año atrás te anunciaron como piloto de F1, hoy disfrutamos verte con nosotros los fines de semana! Cómo pasa el tiempo«.