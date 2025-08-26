Franco Colapinto le contestó a Checo Pérez luego de su vuelta a la Fórmula 1 para 2026: qué dijo

Sergio Checo Pérez confirmó su llegada a Cadillac para volver a la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada. El retorno del mexicano hizo ruido en redes sociales, y hasta Franco Colapinto opinó del tema.

La Fórmula 1 no se caracteriza por tener muchos pilotos latinos en su parrilla, por lo que cada vez que se sumar uno máxima categoría del automovilismo mundial es motivo para seguir de cerca. Justamente, el corredor de Alpine se sumó a la noticia y le dedicó un mensaje a Pérez que generó repercusión.

“Vamos Checooo” comentó Colapinto a la publicación de Pérez que anuncia su retorno a la Fórmula 1. El nuevo piloto de Cadillac volverá a la Máxima junto a Valteri Bottas, quien será su compañero.

Franco Colapinto ya comenzó a prepararse para volver a la acción este fin de semana y desde Alpine continúan analizando las mejoras del vehículo pensando en la próxima temporada. Mientras tanto, rivales como Cadillac se refuerzan con pilotos a la altura, como es el caso de Checho Pérez.

La llegada de Checo Pérez le da tranquilidad a Franco Colapinto en Alpine

La llegada de Bottas y Pérez a Cadillac es una gran noticia para Franco Colapinto, si se tiene en cuenta que los dos pilotos estaban en la órbita de Alpine como posibles reemplazantes para 2026. De hecho, el finlandés llegó a confirmar que había tenido reuniones con la escudería francesa y muchas versiones lo daban como piloto del team francés para el cierre de este 2025. Ahora, esa posibilidad está descartada.