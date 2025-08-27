Fórmula 1: vuelve al ruedo con McLaren en llamas y Colapinto en un momento clave

Franco se alista para una fecha clave en la vuelta de la máxima.

Lando Norris ganó el Gran Premio húngaro tras una polémica desición del equipo McLaren. El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, partió desde el primer cajón, pero rápidamente Oscar Piastri y Norris le arrebataron la posicion. La carrera se definío en los boxes donde Mclaren tomó la controvertida decisión de dejarle la estrategia mas rápida a Norris, que finalmente lo dejó con la victoria.

Esa situación se dio justo antes del receso de verano y le agregó más picante a la definición de la Fórmula 1. En el medio de ese lío estará metido Franco Colapinto, que empezará a transitar por un momento clave de la temporada.

¿McLaren ya tiene al elegido para ser campeón?

Este fin de semana, los monoplazas correrán en Zanvoort, un trazado veloz y angosto que no perdona errores y eso, con el campeonato tan ajustado como esta puede ser clave. Manda Piastri con 284 y Norris suma 275 y detrás de ese letal rendimiento de los McLaren aparece Max Verstappen, con 187. Está lejos, pero es local y buscará dar el golpe ante su gente.

Todos los caminos conducen a otro 1-2 de la escudería naranja y habrá que ver la decisión que toman los popes con el correr de la prueba. Si repiten ese favoritismo por Norris, entonces quedará claro cuál es el elgido para quedarse con el trofeo mayor de la temporada.

Franco deja las redes y va para la pista

Mientras tanto, Franco Colapinto mostró en redes sociales su duro entrenamiento durante las vacaciones, dejando en claro que busca revindicar su primera parte de la temporada. Por otro lado, durante la semana se dieron a conocer nuevos avances tecnológicos en Alpine que podrían ayudar al equipo a escalar posiciones en la parrilla.

Piastri y Norris son imparables, pero la decisión final la tienen los popes del equipo.

Primero hubo cambios dirigenciales, que empezaron con el CEO de Renault, Luca De Meo por Francois Provost, se dio la renuncia del jefe de equipo, Oliver Oakes. En principio el remplanzante habia sido Flavio Briatore, pero en esta segunda parte del año ese puesto lo ocupará Stebe Nielsen.

Cambio de motor y de «fichas» en el equipo técnico

Para esta segunda parte de la temporada, Alpine cambiará su motor por un Mercedes, buscando optimiazar las prestaciones y tratando de sumar puntos en estas ultimas 10 carreras de la temporada.

Por otra parte, Flavio Briatore concreto fichajes fuertes en el equipo tecnico. Logró la llegada de un gran ingeniero de diseño mecánico que tiene pasado en McLaren, Oliver Bray. Adémas confirmo la incorporación de Kris Midgley (ex Ferrari), luego de la salida de David Wheter (director aerodinamico) del A525. Se espera que estos cambios ayuden a que Alpine comienze a dar buenos resultados.

El cronograma del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7:30 a 8:30

Prácticas Libres 2: 11 a 12

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6:30 a 7:30

Clasificación: 11 a 12

Domingo 31 de agosto