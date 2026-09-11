Franco Colapinto debutó en el nuevo circuito de Madring y terminó 14° en la primera práctica del GP de España

Este viernes comenzó la actividad del Gran Premio de España. Franco Colapinto y la Fórmula 1 tuvieron su primer contacto con Madring, el circuito que se estrena esta temporada en la máxima categoría. En la primera práctica libre, el argentino terminó 14° con un récord de 1:35.933. El más rápido fue George Russell (1:34.077). Lo siguieron Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari)

Los pilotos salieron a la pista con neumáticos medios. Colapinto y Gasly realizaron una vuelta de instalación para recolectar información, pero regresaron rápidamente a boxes.

Cuando ya habían transcurridos 15 minutos de práctica, los Alpine salieron al circuito nuevamente y marcaron su primer registro cronometrado. El primer intento de Franco fue 1:40.107

Colapinto tuvo una correcta sesión en Madrid en un fin de semana con muchas expectativas.

Con el pasar de los giros, mejoró su tiempo considerablemente con un 1:38.289, para saltar al 15° lugar. Pero alrededor de la mitad de la sesión, Colapinto y Gasly se quejaron: por la radio, el argentino notificó problemas en las curvas 5 y 6 y Gasly tuvo algunos problemas de despliegue de energía.

A falta de 10 minutos para el cierre de la práctica, Colapinto entró a pits para cambiar las gomas y terminar el primer entrenamiento con neumáticos blandos. Lógicamente, bajó su récord y marcó 1:36.398.

Y en su último giro de la sesión, Franco marcó su mejor tiempo: 1:35.933, que lo dejó en la 14° posición. Igualmente, Gasly hizo su récord personal en el cierre (1:35.757) y alcanzó el 12° lugar para cerrar una buena práctica para Alpine. Cuando se había terminado el tiempo, el pilarense y otros pilotos practicaron la largada.

¡UNO DE SUS PUNTOS FUERTES! Franco Colapinto práctica la largada al final de la FP1 en el Madring. 📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium https://t.co/mASVHDfNQZ September 11, 2026

Al ser el primer contacto con un circuito desconocido, los pilotos realizaron una primera tanda de precaución, en una pista angosta, peligrosa y con grandes chances de bandera roja.

Colapinto regresará a la pista a las 12:00 (Hora Argentina) cuando participe de la segunda práctica de este viernes. El objetivo del fin de semana será entrar en el top 10 para seguir sumando puntos, en un auto que mostró grandes mejorías en Monza.

Los horarios del Gran Premio de España

Viernes

Primera práctica libre: 8:30 hs.

Segunda práctica libre: 12:00 hs.

Sábado

Tercera práctica libre: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo