Qué le pasa a la mamá de Tini Stoessel: Yanina Latorre reveló el motivo de su silencio

Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, regresó a la Argentina desde Miami y llamó la atención por su absoluto silencio ante la prensa, en medio de las versiones sobre la interna que atravesaría la familia. Ahora, Yanina Latorre reveló el motivo por el que habría decidido no hacer declaraciones y aseguró que está “angustiada” por la exposición pública.

Según informó PrimiciasYa, Muzlera fue abordada por Alejandro Guatti, cronista de Intrusos (América TV), quien intentó consultarla sobre el momento familiar. Sin embargo, la madre de la cantante evitó responder y continuó su camino sin hacer comentarios.

Su actitud generó interrogantes debido al contexto que atraviesan los Stoessel y a las diferentes versiones que circularon durante los últimos días.

Por qué la mamá de Tini Stoessel decidió no hablar

En SQP (América TV), Yanina Latorre aseguró haber recibido información sobre lo que estaría ocurriendo puertas adentro de la familia y explicó por qué Mariana Muzlera habría optado por guardar silencio.

“Mariana está angustiada. Dice que no es normal el ensañamiento y las mentiras”, leyó Latorre a partir de los mensajes que, según explicó, recibió de personas cercanas a la situación.

La información también hizo referencia a Alejandro Stoessel, padre de Tini, quien habría optado por mantenerse alejado de la exposición.

“Alejandro ni a sus mejores amigos les contesta los mensajes. Todo lo que dicen de los gastos se lo manda a los abogados”, agregó la conductora.

Yanina Latorre apuntó a la interna familiar de los Stoessel

Tras compartir esos mensajes, Latorre planteó que parte de la información que tomó estado público no habría surgido únicamente de versiones periodísticas, sino también del entorno de la propia cantante.

“Lo que tendría que entender Mariana es que el tema de los gastos lo contó el entorno de Tini. Tendrían que resolverlo con la hija”, sostuvo.

Luego fue todavía más contundente al analizar el malestar que existiría en la familia: “El ensañamiento y hostigamiento, más que de los medios que recogimos, es lo que está contando Tini”.

El silencio de Mariana Muzlera al regresar a la Argentina

La llegada de Mariana Muzlera a la Argentina se produjo en medio de la fuerte exposición que atraviesa la familia. Al encontrarse con las cámaras en el aeropuerto, Guatti intentó obtener su palabra sobre las versiones que circulan alrededor de Tini y sus padres.

Sin embargo, Muzlera decidió no detenerse ni responder ninguna de las preguntas. Su silencio cobró mayor relevancia después de las declaraciones de Yanina Latorre, quien aseguró que la madre de Tini estaría atravesando el momento con angustia.

Por el momento, Mariana Muzlera no dio públicamente su versión sobre las versiones de conflicto familiar y optó por mantenerse alejada de las declaraciones ante los medios.