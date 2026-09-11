¿Martín Cirio renuncia a Popstars? Qué se sabe de su continuidad tras una fuerte interna

Martín Cirio habría abandonado una grabación de Popstars en medio de un fuerte enojo y su continuidad en el reality de Telefe quedó bajo interrogantes. Aunque en las últimas horas circularon versiones que daban por confirmada su renuncia, desde LAM aclararon que el influencer no habría formalizado su salida, aunque tampoco está asegurado que regrese.

El conflicto trascendió esta semana, en medio de distintas versiones sobre tensiones detrás de cámara en el programa conducido por Nico Vázquez. Cirio integra el ciclo en un particular rol de “coach espiritual” y se convirtió en una de las figuras más comentadas desde el estreno.

Martín Cirio y un fuerte enojo en Popstars: qué pasó

Las primeras versiones sobre una posible salida surgieron en LAM (América TV). Según informó también Ciudad Magazine, durante el programa se mencionó que Martín Cirio y Valen Rizzuti habrían decidido alejarse de Popstars en medio de diferencias surgidas durante las grabaciones.

Sin embargo, con el correr de las horas la situación de Cirio fue aclarada y su renuncia dejó de darse por confirmada.

Ángel de Brito explicó que el influencer efectivamente protagonizó un fuerte enojo y abandonó el lugar, aunque marcó una diferencia respecto de las primeras versiones.

“Martín Cirio se fue a las puteadas, pero no renunció”, sostuvo el conductor de LAM, según reprodujo Sitio Andino.

Denise Dumas sumó otro dato que alimentó las dudas respecto de su continuidad: “Pero no se sabe si vuelve”.

¿Martín Cirio se va de Popstars?

Por el momento, la salida definitiva de Martín Cirio de Popstars no está confirmada. No hubo un anuncio oficial por parte de Telefe ni tampoco una comunicación pública del influencer informando su renuncia.

Por ese motivo, lo que existe hasta ahora es una fuerte versión sobre una posible salida, luego del episodio ocurrido durante las grabaciones.

El escenario podría cambiar en los próximos días si Cirio decide regresar al programa o si, finalmente, el conflicto deriva en su alejamiento definitivo.

Qué rol tiene Martín Cirio en Popstars

Martín Cirio se incorporó a la nueva edición de Popstars como “coach espiritual” de las participantes, una función que le permite aportar su particular estilo y humor al reality.

Su presencia también tiene una historia detrás. En 2002, Cirio se había presentado al casting de la edición masculina de Popstars, de la que surgió el grupo Mambrú, pero quedó eliminado. Más de dos décadas después, regresó al formato y hasta volvió a audicionar frente al jurado en uno de los momentos más comentados del ciclo.

La nueva edición está conducida por Nico Vázquez, mientras que el jurado está integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García.

Ahora, mientras Popstars avanza en la pantalla de Telefe, todas las miradas están puestas en la decisión que tome Martín Cirio y en si volverá a ocupar su lugar en las próximas grabaciones