11-S: Estados Unidos conmemora los 25 años de los atentados contra las Torres Gemelas que cambiaron la historia

Estados Unidos conmemora este 11 de septiembre el 25° aniversario de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, ocurridos cuando terroristas de Al Qaeda secuestraron aviones comerciales e impactaron dos de ellos contra los rascacielos, provocando su colapso y conmocionando al mundo.

25 años del 11-S en Estados Unidos

Por los 25 años se revelar un nuevo documental de una reconocida productora ofrece una perspectiva inédita sobre los hechos del 11 de septiembre de 2001, fecha recordada históricamente como el 11-S.

A diferencia de otras producciones enfocadas en la crónica del ataque, “Punto de inflexión: 11-S y la Guerra contra el Terrorismo” examina sus secuelas posteriores, tanto para los Estados Unidos como para los familiares de las víctimas. Dirigido por Brian Knappenberger, el documental aborda diversos aspectos de los conflictos que marcaron la historia estadounidense, incluida la Guerra Fría.

Asimismo, explora cómo el miedo colectivo influyó en el aumento del poder estatal en materia de vigilancia y en las decisiones tomadas durante la Guerra contra el Terrorismo y la de Vietnam. Quienes convivieron con esta tragedia crecieron bajo el impacto directo de sus consecuencias políticas, sociales y culturales.

El trabajo incluye testimonios de hijos de las víctimas que eran muy pequeños al momento del atentado. Al no tener recuerdos precisos, crecieron a la par del auge de las redes sociales, un entorno fértil para la desinformación, las noticias falsas y las teorías conspirativas que proliferaron sobre el 11 de septiembre en los últimos años.

A un cuarto de siglo de los atentados del 11S, las secuelas de la tragedia siguen presentes. Aquella soleada mañana de 2001, Nueva York quedó sumida en la destrucción, el terror y la incertidumbre bajo la custodia de soldados y agentes federales. Con el tiempo, la tragedia dio paso a graves problemas de salud para los rescatistas que trabajaron en el World Trade Center.

A pesar de que en su momento la Agencia de Protección Ambiental (EPA) aseguró que el aire y el agua en el Bajo Manhattan eran seguros tras un “riguroso monitoreo”, los datos actuales reflejan una realidad distinta. Según un informe reciente publicado por un diario neoyorquino, 12.161 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) padecen al menos una enfermedad atribuida a la exposición a las toxinas del lugar. Entre ellos, 10.562 sufren afecciones físicas, 4.496 presentan diagnósticos de salud mental y 4.257 han sido diagnosticados con cáncer, de los cuales alrededor de un millar enfrenta más de un tipo de tumor.

“Veinticinco años es mucho tiempo, pero no hay un solo día en que no recuerde ese día”, señaló a la agencia EFE Joe Conzo, ex técnico de emergencias médicas del FDNY. Conzo debió retirarse tras enfrentar un cáncer de hígado en 2019 y posteriormente uno de páncreas. “Llevo siete años en remisión”, añade con satisfacción el ex rescatista, quien hoy se dedica a la fotografía, un oficio que aprendió durante su infancia en El Bronx.

Origen del atentado

El atentado fue concebido y dirigido por el saudí Osama bin Laden, líder de Al Qaeda (abatido por comandos estadounidenses en Pakistán el 2 de mayo de 2011).

El terrorista ya registraba un antecedente directo contra el complejo: la autoría del ataque perpetrado en 1993.