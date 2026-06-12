Bariloche, de blanco: Cerro Catedral abre este sábado para peatones

Postales que enamoran: los 40 cm de nieve acumulada hoy en el sector superior de Amancay, Bariloche. Foto gentileza.

El invierno ya se hace sentir en Bariloche. Tras una intensa nevada que transformó por completo el paisaje de la montaña, Cerro Catedral confirmó que este sábado 13 de junio abrirá sus puertas de manera especial para que residentes y turistas puedan disfrutar de la nieve fresca.

Las imágenes capturadas desde el cerro muestran una postal espectacular: la montaña blanca bajo un cielo que empieza a despejarse, anticipando lo que será una jornada de fin de semana a pura nieve en la Patagonia.

Un manto blanco ideal para las fotos

De acuerdo al último reporte oficial, el sector superior de Amancay amaneció con aproximadamente 40 centímetros de nieve acumulada, un excelente augurio de cara a la temporada invernal que está a punto de comenzar de manera oficial.

Esta apertura del sábado está destinada exclusivamente a peatones, quienes podrán ascender al sector habilitado entre las 9:30 y las 16:00 hs.

Será la oportunidad perfecta para contemplar la inmensidad de la cordillera nevada, tomar fotografías de una de las postales más esperadas del año y disfrutar en familia o con amigos de la primera experiencia real con la nieve de la temporada.

Cronograma y horarios de operación

Para quienes no puedan asistir este sábado, desde la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia informaron que el cerro mantendrá el contacto con el público.

Luego de la jornada especial del fin de semana, el centro de esquí continuará operando para peatones en su horario habitual de lunes a viernes, también de 9:30 a 16:00 hs.

La temporada está golpeando la puerta y Bariloche ya se vistió de gala. ¡A preparar el abrigo y disfrutar de la montaña!