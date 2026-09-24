Franco Colapinto finalizó 18° en la primera práctica libre del GP de Azerbaiyán

Ya es historia el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú, donde el piloto argentino Franco Colapinto no logró entremezclarse entre las principales referencias en los cronómetros.

El piloto de Alpine finalizó 18° en la tanda, con 1m 47s 523 en su mejor vuelta sobre los 6,000 metros de extensión del trazado urbano, quedando a poco más de dos segundos de lo hecho por el inglés George Russell (Mercedes), el más rápido de la primera mañana.

El pilarense quedó incluso por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que se situó 16°, casi medio segundo más veloz que el volante N°43; una tanda que, con las interrupciones del final (problemas en el Audi de Hulkenberg y en el Haas de Ocon), privaron a Franco ir en busca de un mejor registro para la estadística.

Colapinto completó los primeros giros de la sesión con neumáticos medios, pero rápidamente calzó la gama blanda de Pirelli para ir en busca de las primeras referencias veloces. Así, tras ubicarse 7°, fue a boxes, cargó combustible y colocó caucho duro, a fin de realizar un simulacro de competencia y constatar el ritmo de su monoplaza.

Cumplida la hora establecida en pista, el argentino totalizó 22 giros, uno más que Gasly, aunque sin ese último intento de vuelta rápida ya con el piso engomado (los tiempos mejoraron casi tres segundos) de tanta actividad con el paso de los minutos.

We have a Virtual Safety Car as Hulkenberg stops at the side of the track



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Así y todo, la primera referencia encontró a los dos monoplazas del team francés algo lejos en relación a sus principales rivales por el certamen de constructores, aunque el primer ensayo no siempre resulta lo suficientemente referencial. Más claro quedará el panorama competitivo de Alpine desde las 9, cuando se lleve a cabo el segundo y último entrenamiento libre del viernes.

Detrás de Russell, y completando los diez mejores tiempos, se ubicaron: Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Linblad (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi).