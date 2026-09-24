Vista Energy consiguió US$ 400 millones en Wall Street para acelerar en Vaca Muerta

Miguel Galuccio, presidente y fundador de Vista, destacó que las últimas adquisiciones le permitieron a la compañía dar un salto significativo en su capacidad de desarrollo en Vaca Muerta. Foto gentileza.

Vista Energy, la principal operadora independiente de Vaca Muerta, concretó la reapertura de la emisión de un bono internacional con el que logró levantar US$ 400 millones en el mercado. La compañía fijó el precio de emisión en obligaciones negociables (ON) senior con una tasa anual del 7,875% y vencimiento en 2038, una jugada financiera que elevará a US$900 millones el capital pendiente de esa serie de deuda.

Según los detalles de la operación, cuyo cierre está previsto para el 9 de octubre de 2026, los títulos se emitirán al 99,473% de su valor nominal, ofreciendo un rendimiento promedio del 7,950%. Estarán regidos por la legislación de Nueva York y se integrarán a una emisión inicial de US$ 500 millones, formando una misma serie y votando como una sola clase bajo el contrato que regula la deuda.

El capital de estos instrumentos se amortizará en el tramo final de la vida de los títulos mediante tres cuotas anuales consecutivas. Un 33% el 8 de abril de 2036, otro 33% en 2037 y el 34% restante en 2038.

La oferta se estructuró bajo la Regla 144A en Estados Unidos y otras jurisdicciones (destinada a compradores institucionales calificados), y la Regulación S para operaciones fuera del país norteamericano. El movimiento forma parte del programa global de la petrolera para emitir obligaciones negociables simples por hasta US$ 4.000 millones.

La reapertura registró una tasa implícita prácticamente igual a la del bono original, en un escenario donde las tasas de los bonos del tesoro estadounidense escalaron a cerca del 5%. Esto se tradujo en una compresión del spread (del 3,5% al 3%), un indicador del sólido apetito del mercado por la compañía fundada por Miguel Galuccio y la calidad de su perfil crediticio.

El respaldo de la producción en la cuenca neuquina

El éxito de la colocación se apoya en los robustos resultados operativos de Vista en la formación no convencional. Durante el segundo trimestre de 2026, la operadora alcanzó una producción de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), marcando un crecimiento interanual del 32%. En ese mismo período, registró un Ebitda ajustado de US$ 805 millones y generó US$ 491 millones de flujo de caja libre, manteniendo un ratio de apalancamiento neto de 1,41 veces.

A esto se sumó la agresiva estrategia de expansión territorial concretada en mayo de este año, cuando Vista adquirió la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro. Esta transacción le sumó 22.000 barriles diarios a sus operaciones, empujando la producción total por encima de los 160.000 barriles diarios.

El buen momento de la empresa también logró captar la atención de pesos pesados de la tecnología internacional. El mes pasado se confirmó que el fondo de cobertura del empresario Peter Thiel invirtió US$ 76 millones para adquirir cerca del 1% de Vista Energy.