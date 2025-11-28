Franco Colapinto, frustrado con su auto: «No te hace disfrutar manejar»

Franco Colapinto tuvo un primer dia complejo en Doha, ya que terminó último tanto en el entrenamiento libre como en la clasificación para la Sprint, y este sábado largará 20° en la carrera corta del Gran Premio de Qatar, que comenzará a las 11 (hora argentina). Más tarde, a las 15, disputará la clasificación para la final del domingo.

El piloto de Alpine fue contundente al describir sus sensaciones: “No tuve grip en toda la sesión”, confesó después de una jornada marcada por la falta de ritmo y un auto que nunca logró encontrar estabilidad en el exigente circuito de Lusail.

En la FP1, Colapinto y Pierre Gasly sufrieron daños importantes en el piso del auto. “Después de la FP1 los dos rompimos mucho el piso porque acá iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas”, explicó. “Tenemos que cambiarlos pero no tenemos más. Es un problema que tienen todos en esta pista, pero nosotros un poco más, obviamente”, señaló el pilarense, dejando en claro que Alpine llegó muy limitado al tramo final del fin de semana.

La falta de rendimiento se hizo evidente desde el inicio: “Te saca confianza, fuimos los dos muy lentos y muy lejos”, lamentó Colapinto, luego de que él y Gasly terminaran en los últimos puestos de la Q1. La frustración del argentino también se reflejó en su sensación al volante: “No te hace disfrutar manejar”, aseguró respecto a lo difícil que fue controlar el auto.

Mirando hacia el sábado

Pese al panorama adverso, Colapinto intentó enfocarse en lo que viene. “Hay que enfocarse mañana y que sea la mejor posible y será lo que tenga que ser. Está siendo un finde muy complicado para los dos”, dijo pensando en la Sprint y en la clasificación para la carrera principal.

El argentino intentará sumar sus primeros puntos de la temporada, en lo que es la penúltima jornada de la Fórmula 1 en 2025. Para la Sprint la situación aparece muy complicada, pero buscará una mejor clasificación por la tarde para acercarse al top 10.