Colapinto larga 20° en la sprint y corre la clasificación para el GP de Qatar: hora y TV

Este sábado se disputa la sexta y última carrera sprint de la temporada, correspondiente a la fecha 23 y penúltima del Mundial de Fórmula 1. La acción comenzará a las 11:00 (hora argentina) en el Circuito Internacional de Lusail, donde Franco Colapinto largará desde el puesto 20°.

El equipo Alpine tuvo una jornada complicada: además de la posición de Colapinto, Pierre Gasly tampoco logró avanzar y partirá 19°, apenas dos décimas más rápido que el argentino. “Después de la FP1 los dos rompimos mucho el piso porque el auto iba saltando mucho”, explicó Colapinto en diálogo con ESPN. “Fuimos muy lentos y muy lejos”, agregó.

La pole position quedó en manos de Oscar Piastri, el piloto de McLaren que se ubica segundo en la tabla, a 24 puntos de Lando Norris, líder del campeonato y tercero en la Qualy. El otro candidato al título, Max Verstappen, arrancará desde la sexta posición.

A partir de las 15, Colapinto buscará una mejor performance en la clasificación para el Gran Premio de Qatar, en un fin de semana donde el A525 volvió a mostrar limitaciones de rendimiento.

Como sigue el cronógrama y la tabla por el campeonato mundial

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint : 11:00

: 11:00 Clasificación: 15:00 a 16:00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13:00

TV: Todas las carreras se podrán seguir por las pantallas de Fox Sports y Disney+ (premium).

Así está el top 3 de la Fórmula 1 (con 58 puntos en juego):