Aunque las condiciones previas no son del todo favorables ni auspiciosas, el argentino Franco Colapinto intentará cumplir un buen papel en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, que lo tendrá partiendo desde el 14° puesto.

En el circuito de Lusail se disputa la penúltima carrera del calendario, el cual concluirá el próximo fin de semana en Yas Marina (Abu Dhabi). Serán un total de 57 vueltas en el circuito de 5,419 metros de extensión, donde el calor extremo será un problema para los equipos y pilotos.

El piloto de Alpine no logró repetir hasta el momento la buena actuación conseguida en Las Vegas, debido a que las prestaciones del A526 no se adaptaron a las características ni las condiciones del trazado. En consecuencia, el pilarense deberá rebuscárselas desde una posición incómoda, a dos puestos de su coequiper Pierre Gasly.

Sumar puntos parece una misión difícil, aunque no imposible. Mucho tendrá que ver la gestión de los neumáticos, el aspecto crucial que preocupa a todos. Vale recordar que Pirelli determinó que cada juego de gomas tenga un techo de uso de 27 giros, lo que obliga, mínimamente, a dos detenciones en boxes.

Desde la Pole partirá el inglés George Russell (Mercedes), que ayer le ganó la pulseada en clasificación a su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli. Desde el tercer cajón largará el británico, campeón saliente, Lando Norris (McLaren), mientras que Oscar Piastri (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull), completan el Top 5.