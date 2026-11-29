La sexta edición de la Confluencia de Cervezas reunió a más de 50.000 personas durante sus dos primeras jornadas en el Parque Jaime de Nevares de Neuquén. El evento, que inició el viernes con entrada libre y gratuita, culminará este domingo con propuestas gastronómicas, juegos y actividades participativas.

El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, destacó la convocatoria y el movimiento comercial registrado en el predio. «Una experiencia fantástica. En estos dos días nos ha visitado muchísima gente, nos acompañó mucho el clima y tuvimos un nivel de ventas muy importante. Estamos cerrando con más de 50.000 personas que nos visitaron, así que realmente estamos muy contentos», afirmó.

Entre las principales novedades de esta edición en Neuquén, el funcionario resaltó «la incorporación de un escenario 360, que te da otra lógica al parque y permite que todos estemos mirando hacia el centro, algo que no pasaba en otras ediciones».

Cervezas sin alcohol, opciones sin gluten y concurso con pasaporte

El empresario gastronómico y cervecero de Neuquén, Pablo Méndez, cofundador de la cervecería artesanal Owe e integrante de la comisión directiva de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN), detalló las incorporaciones del sector. «Una de las más importantes es la nueva propuesta de cervezas. Tenemos cervezas sin alcohol y cervezas libres de gluten. Hay dos puestos que ofrecen estas alternativas», señaló.

Además, se renovó el concurso de cervezas con participación directa del público, cuya definición tendrá lugar esta noche, junto con una trivia de preguntas y premios cada media hora. «Cada cervecería propone una cerveza para que la gente la cate y hay un pasaporte que se puede comprar. Esta noche vamos a terminar con el ganador y lo interesante es que el premio lo pone la cervecería ganadora», explicó Méndez.

Articulación privada y crecimiento desde la primera edición

Cayol subrayó el trabajo conjunto con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén y el rol de los productores locales para sostener la iniciativa. «Es un evento que lleva un esfuerzo muy grande del sector privado, es autofinanciado y esa es una de las lógicas que se está buscando desde la Municipalidad. La verdad es que nos acompaña muy fuerte», sostuvo.

El funcionario recordó que la primera edición del festival convocó entre 2.000 y 3.000 personas y celebró la expansión lograda en seis años en el Parque Jaime de Nevares. «Esta es la sexta edición y esperamos que de ahora en más lleguemos a la número 50 y que la gente ya ni se acuerde de cómo empezó esto, acá en el Jaime, con muy poquita gente», concluyó.