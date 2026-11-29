El Gobierno de Río Negro transferirá mañana, 30 de noviembre, un total de $1.028.931.012 (unos US$633.188 al tipo de cambio oficial que cerró el viernes 27 de noviembre) a 14 municipios en concepto de Compensación Financiera Transitoria. Se trata del primer desembolso efectivo del mecanismo que el gobernador Alberto Weretilneck acordó con los intendentes en septiembre y que fue ratificado por la Legislatura provincial mediante la Ley 5896.

La transferencia se concretará junto con la liquidación de noviembre de la coparticipación habitual. Aunque el esquema estaba previsto para comenzar a aplicarse en octubre, el Ministerio de Hacienda había anticipado que el primer depósito se realizaría el último día hábil de noviembre.

Mientras la reforma de la Coparticipación espera, Río Negro compensará a 14 municipios

La compensación que se pagará este lunes tiene un antecedente: la reforma integral de la Ley 1946 de Coparticipación Municipal que el Gobierno provincial no consiguió sacar adelante. La propuesta, presentada por Weretilneck a fines de febrero, buscaba actualizar los índices de distribución entre los 39 municipios, principalmente a partir de los datos poblacionales del Censo Nacional 2022.

El cambio abrió una discusión entre los intendentes, porque una nueva distribución podía mejorar los ingresos de algunas localidades, pero también reducir los recursos que recibían otras. Sin consenso para avanzar con la reforma, el Gobierno empezó a buscar una salida alternativa. Desde julio trabajó en un esquema de compensaciones para los 14 municipios que aparecían entre los beneficiados por los nuevos índices.

El 6 de septiembre, Weretilneck anunció que esas localidades recibirían fondos adicionales, por fuera del reparto habitual. El 21 de ese mes firmó los convenios individuales con los intendentes en Viedma y, el 24 de septiembre, la Legislatura ratificó los acuerdos. La Ley 5896 fue promulgada cuatro días después, mediante el decreto 910.

En octubre el Ministerio de Hacienda confirmó que el depósito se realizaría el último día hábil de noviembre. Con la transferencia anunciada para este lunes 30, comenzará a ejecutarse un mecanismo que busca compensar a 14 municipios mientras la reforma del régimen general sigue sin resolverse.

Cuánto recibirá los 14 municipio de Río Negro con la Compensación Financiera Transitoria

Cipolletti tendrá la mayor transferencia, con $319,4 millones (US$196.558). Le seguirán Bariloche, con $195,9 millones (US$120.555), y Fernández Oro, con $149,7 millones (US$92.112).

El resto de los municipios recibirá los siguientes montos mensuales iniciales:

El Bolsón: $137,8 millones (US$84.820) .

. Dina Huapi: $89,3 millones (US$54.927) .

. Roca: $50,7 millones (US$31.210) .

. Catriel: $38,7 millones (US$23.838) .

. Cervantes: $21,7 millones (US$13.368) .

. Los Menucos: $16,2 millones (US$9.959) .

. Comallo: $3,2 millones (US$1.944) .

. Ramos Mexía: $2,7 millones (US$1.647) .

. Darwin: $2,2 millones (US$1.377) .

. Guardia Mitre: $1 millón (US$632) .

. Huergo: $400.000 (US$241).

Los fondos se financiarán íntegramente con Rentas Generales del Tesoro provincial, por lo que no se descontarán de la masa coparticipable que se distribuye entre los municipios. Los otros 25 gobiernos locales continuarán bajo el esquema vigente de la Ley 1946.

La compensación tendrá actualizaciones semestrales vinculadas con la variación acumulada positiva del IVA y de Ingresos Brutos. Además, los recursos deberán destinarse a servicios públicos esenciales, infraestructura y adquisición de bienes de capital. Los convenios prohíben expresamente su utilización para el pago de salarios o gastos de personal municipal.

El mecanismo tendrá carácter transitorio y continuará vigente hasta que se sancione una nueva Ley de Coparticipación Municipal o se realice un nuevo Censo Nacional que modifique las variables utilizadas para distribuir los recursos.