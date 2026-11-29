Carlos Tronelli creció entre viñedos, aprendió el oficio de su padre, Humberto, y de su abuelo Clemente, y continuó con la actividad que su familia sostuvo desde hace más de un siglo en Roca. Hoy está al frente de la bodega Humberto Tronelli, donde combina la elaboración de vinos y espumantes con una forma de comercialización tradicional: buena parte de la producción se vende directamente en el establecimiento, en damajuanas, a clientes que llegan desde distintos puntos de la Patagonia.

La historia familiar comenzó con su abuelo, Clemente Tronelli, que llegó desde Italia el 26 de diciembre de 1912. Después de residir en Buenos Aires, se instaló en Stefenelli. En 1915 empezó a plantar viñedos y a elaborar sus primeros vinos con uvas que compraba. Para la década de 1920 ya estaba construida la base de la bodega, que lleva el nombre de Humberto.

La bodega histórica de Roca en 1929. Foto: gentileza.

En 1991, Carlos comenzó a elaborar espumantes y a reconvertir los viñedos hacia nuevas variedades. Así fue dándole otra impronta al emprendimiento: sumó nuevas plantaciones, incorporó tecnología y amplió la elaboración.

“Mi actividad es la bodega. No tenemos otro tipo de ingreso, entonces tratamos de buscarle la vuelta con lo que producimos, reinventarnos para dar la vuelta todo el año”. Carlos Tronelli, productor de Roca.

Cómo son los viñedos que la histórica bodega Tronelli conserva entre Roca y Allen

Actualmente, Carlos trabaja con unas 24 hectáreas de viñedos distribuidas entre Roca y Allen. En la primera localidad conserva dos hectáreas de Malbec, además de Torrontés y Chenin. En Allen concentra la mayor superficie: siete hectáreas de Malbec, tres de Merlot, tres de Cabernet Franc, algo más de media hectárea de Pinot Noir —plantada el año pasado— y el resto de Torrontés.

Más de un siglo después de la llegada de su abuelo desde Italia, Carlos Tronelli continúa con la actividad vitivinícola que comenzó su familia en Río Negro. Foto: Franco Urchipía.

La chacra de Allen combina plantas de distintas edades. Algunas alcanzan los 60 años, mientras que los sectores de Merlot tienen alrededor de cuatro décadas. “Cuando compré esa chacra hace unos 25 años había Merlot puro, una cepa antigua y todavía la conservamos”, afirmó Carlos.

De sus viñedos obtiene entre 140.000 y 160.000 kilos de uva por temporada. En los últimos dos años, la cosecha superó los 150.000 kilos y le permitió elaborar entre 100.000 y 120.000 litros de vino. Toda la materia prima es propia y la búsqueda actual apunta a priorizar la calidad por sobre la cantidad, en un mercado donde, según observó Carlos, disminuyó el consumo, pero los compradores buscan mejores productos y una relación equilibrada entre precio y calidad.

Dato 96.000 Plantas de vid estimadas en las 24 hectáreas de viñedos de la bodega, a razón de 4.000 por hectárea.

La bodega ofrece nueve variedades de vino y cuatro tipos de espumantes. La línea de Malbec incluye tres versiones: Gran Reserva, con 12 meses de crianza en roble; Reserva, con seis meses; y Joven, que permanece en vasijas de hormigón. También elabora un Blend de Malbec, Cabernet Franc y Merlot, un Cabernet Franc varietal y un Merlot. La propuesta se completa con Torrontés seco, un Tardío de la misma variedad y un Rosé de Malbec. En espumantes, produce tres versiones blancas —Extra Brut, Brut y Demi-Sec— elaboradas con Torrontés, y un Rosado Dulce que combina un 90% de esa variedad y un 10% de Malbec.

En cuanto a los estilos, Carlos acompaña una tendencia hacia vinos más jóvenes, frescos y frutados, con menor presencia de madera. De hecho, dejó de utilizar barricas y actualmente incorpora duelas durante la fermentación, que aportan un toque sutil sin cubrir las características de cada variedad. “Vos tenés que sentirle el sabor al vino. Hay veces que vos los probás y lo que sobresale primero es la madera, no el sabor de la uva”, explicó Carlos.

La elaboración también requiere un seguimiento preciso de las fermentaciones. Para los tintos trabaja con temperaturas de 26 a 28 grados, mientras que en los blancos busca mantenerlas entre 12 y 14 grados. Los controles se realizan por la mañana y por la tarde para acompañar el proceso y preservar los aromas.

El 70% del vino se vende en damajuanas: la tradición que se conserva en un rincón de la Patagonia

La bodega produce entre 100.000 y 120.000 litros de vino por año y concentra su actividad en la elaboración con uvas de sus propias chacras. Foto: Franco Urchipía.

Aunque también produce vinos embotellados y espumantes, alrededor del 70% del volumen elaborado se comercializa en damajuanas. Es una modalidad que sigue identificando a la bodega y que resulta conveniente tanto por los costos de envasado como por el precio para los consumidores.

En paralelo, Carlos produce entre 30.000 y 40.000 botellas de vino por año y entre 4.000 y 5.000 de espumantes. Toda la comercialización se concentra en el mercado interno. “Te deja una rentabilidad aceptable, que es para el gasto o el trabajo de la bodega de todos los días. Funciona muy bien”, explicó Carlos sobre la venta en damajuanas.

La bodega de Roca que abrió sus puertas al turismo con degustaciones y cenas

La incorporación del Pinot Noir y el crecimiento de las plantaciones de Cabernet Franc forman parte de los cambios más recientes. Algunas de esas viñas todavía son jóvenes y no alcanzaron su potencial productivo. La transformación también implicó modificar el uso de las chacras: Carlos erradicó los perales y manzanos que tenía tanto en Roca como en Allen y destinó esos terrenos a la vid. “O me dedicaba a una cosa o me dedicaba a la otra. Con el viñedo y la bodega uno ya sabía lo que hacía”, afirmó.

La bodega lleva el nombre de Humberto Tronelli, padre de Carlos, y conserva una historia familiar ligada a la producción de vino desde hace más de 100 años. Foto: Franco Urchipía.

La actividad en las chacras tiene un calendario que se extiende durante buena parte del año. Cuando termina la elaboración, en abril, comienza la poda, generalmente durante la primera semana de mayo. En los viñedos más antiguos, Carlos realiza una poda de pitón y cargador, mientras que en las plantas nuevas o injertadas utiliza el sistema de cordón bilateral con pitones. La tarea puede llevar entre dos y tres meses y luego continúa con la atada de las plantas, el movimiento del suelo y la preparación de las canaletas para el riego. El objetivo es llegar con todo listo a mediados de septiembre, cuando empieza el período de riesgo de heladas.

El riego se realiza por surcos y requiere encontrar un equilibrio. “La vid necesita agua, pero en menor cantidad y con menos frecuencia que los frutales, por ejemplo”, afirmó Carlos.

Entre Roca y Allen, la bodega conserva unas 24 hectáreas de viñedos con variedades como Malbec, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir y Torrontés. Foto: Franco Urchipía.

El clima del Alto Valle también influye en el manejo del viñedo. Los días cálidos y las noches frescas favorecen el descanso de la planta y la calidad de la uva, mientras que las lluvias pueden provocar hongos y enfermedades, sostuvo el productor. Por eso, Carlos no envuelve las plantas: deja las guías hacia arriba para evitar que las palomas se apoyen sobre los racimos y favorecer la circulación de aire.

La bodega también recibe visitantes durante todo el año. Sus hijas organizan degustaciones, maridajes y encuentros gastronómicos en una sala con capacidad para 15 o 20 personas. La propuesta comenzó hace aproximadamente dos años y fue sumando visitantes, incluidos turistas que pasan por la región y se acercan para conocer las instalaciones y probar sus vinos.

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