El entrenador de River quedó muy conforme con el rendimiento de su equipo en Alta Córdoba. (FBaires)

River demostró que está más vivo que nunca en Alta Córdoba, se metió en las semifinales y explotará el Monumental para recibir a Independiente. Quedan dos pasos para cumplir el objetivo de ser campeón y asegurar el lugar en la Libertadores 2027, y por eso el entrenador Leonardo Ponzio se mostró muy ilusionado.

Luego del 1-0 sobre Instituto, el DT explicó que “el resultado es corto. Veníamos de visitante, a una cancha en la que se hacen fuertes. Fuimos superiores en todo sentido con el sistema que venimos a imponer. El sueño que queremos todos se está acercando y no hay que dejarlo escapar”.

Ponzio agregó que “hubiese sido lindo ganar por mucho, era lo que marcaba el partido. Es parte del fútbol quedarse con poquito sabor a nada, pero hicimos un gran partido. Los muchachos se impusieron de todos lados. Estamos convencidos”.

El enojo de Montiel: “Hubo penales que no cobraron”

A pesar de la victoria y de ser el autor del único gol del partido, Gonzalo Montiel estalló contra el arbitraje. “Me voy enojado porque creo se vieron faltas muy claras, hubo penales que no se cobraron, rojas que no se sacaron, como la patada a Seba (Driussi), que terminó saliendo en el entretiempo”, afirmó el lateral.

Montiel explicó por qué no pateo los penales. (Prensa River)

Y siguió: “Me voy con bronca por ese sentido, hubo polémica otra vez. Igual, contento por el grupo, tuvimos muchas situaciones y mantuvimos el cero en el arco, además de una idea”.

Montiel explicó además por qué no pateó ninguno de los dos penales que le sancionaron a River y que no terminaron en gol. El primero, por un tiro al palo, y el segundo, atajado por Marcos Ledesma: “Me dijo Seba (Driussi) que estaba con confianza, después Thiaguito (Almada) también. Lo importante es ganar y estar en semis”.