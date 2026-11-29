El acuerdo trata de una inyección de divisas inédita para el sector energético nacional, que busca apalancar la producción no convencional a gran escala. (Foto: archivo)

Con la mira puesta en transformar a la cuenca neuquina en un proveedor global de energía, YPF confirmará este lunes la Decisión Final de Inversión (FID) para poner en marcha Argentina LNG, el proyecto destinado a industrializar y exportar el gas de Vaca Muerta. El acuerdo rubricará desembolsos por US$ 14.687 millones en los primeros dos años, dando inicio formal a la mayor inversión privada de la historia argentina.

El acto se llevará a cabo desde las 10 en el Palacio Libertad de la ciudad de Buenos Aires y contará con la participación del gabinete nacional encabezado por Javier Milei, junto a los máximos directivos de los socios internacionales del consorcio: la italiana ENI y la emiratí XRG, brazo global de la petrolera estatal de Abu Dhabi (Adnoc).

El medio Clarín asegura que la firma de la FID marcará un punto de no retorno para la iniciativa, ya que vuelve irreversible el compromiso financiero de las compañías y activa de inmediato la etapa de ejecución comercial.

El megaproyecto cuenta además con el respaldo del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado días atrás por el ministerio de Economía, que garantiza estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por tres décadas.

El esquema societario y la proyección de capital

De acuerdo con el cronograma financiero establecido por el consorcio, los casi US$ 15.000 millones de la etapa inicial escalarán hasta alcanzar los US$ 26.377 millones hacia 2030, para luego completar un total de US$ 50.750 millones hasta 2050. Se trata de una inyección de divisas inédita para el sector energético nacional, que busca apalancar la producción no convencional a gran escala.

En cuanto a la estructura del negocio, YPF retendrá el 36% de participación, mientras que ENI y XRG contarán con el 32% cada una. Ambas firmas extranjeras asumirán además el compromiso de adquirir parte del metano, etano, propano, butano y gasolinas naturales producidos para su comercialización en los mercados internacionales.

Equipo de perforación en Vaca Muerta (Foto: archivo gentileza)

Por su parte, la petrolera de mayoría estatal avanza en negociaciones con distintos compradores globales para colocar su cuota de producción. Una vez que el sistema entre en régimen pleno, a partir de 2033, se estima que el complejo aportará exportaciones anuales por más de US$ 9.000 millones.

El operativo para llevar de Neuquén a la costa de Río Negro

El corazón operativo del proyecto conectará directamente a Vaca Muerta con el litoral atlántico rionegrino. En territorio neuquino, el plan contempla la perforación masiva de más de 1.400 pozos en cinco áreas concedidas, además de la construcción de redes de captación y plantas de tratamiento de gas para abastecer una demanda estimada en 65 millones de metros cúbicos diarios, volumen equivalente a más del 40% de la producción actual del país.

Para transportar esos hidrocarburos hasta el mar se tenderán dos ductos paralelos de 524 kilómetros desde la zona de Meseta Buena Esperanza hasta el Golfo San Matías: un gasoducto troncal de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas destinado a los líquidos asociados.

En el eslabón final, frente a las costas de Río Negro, operarán dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con capacidad para procesar 6 millones de toneladas anuales cada una, sumando una oferta inicial de 12 millones de toneladas de GNL por año, ampliable a 18 millones con un tercer buque. Durante la fase de construcción, las obras demandarán un promedio de 20.000 puestos de trabajo anuales, con picos que podrían llegar a los 40.000 empleos en la región.