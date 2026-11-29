La Libertad Avanza realizó ayer el Congreso de la Juventud de Río Negro y Neuquén en la ciudad de General Roca, con una convocatoria de más de 600 jóvenes. La jornada reunió a referentes territoriales y dirigentes nacionales y provinciales del espacio para fortalecer la organización política y territorial de cara a las elecciones 2027, y con vista a la reelección de Javier Milei como el gran objetivo.

Participaron los senadores nacionales Enzo Fullone, por Río Negro; Nadia Márquez y Pablo Cervi, por Neuquén; diputados nacionales y los coordinadores de La Juventud nacional, Iñaqui, Eugenia Rolón, Rocío Gómez, Franco Namor y Sharif Menem.

«Queremos que los jóvenes sean protagonistas», dijo Enzo Fullone

Según señalaron desde el espacio político, el encuentro fue bajo la consigna «de consolidar la presencia de las ideas de la libertad en cada provincia y municipio». La programación incluyó paneles con referentes, conversaciones en formato de transmisión en línea, proyecciones audiovisuales y espacios de intercambio entre los asistentes.

Indicaron que en la jornada se puso en valor el protagonismo de los jóvenes en la construcción política que llevó a Javier Milei a la presidencia y se coincidió en la necesidad de profundizar su participación mediante una estructura organizada en todo el país, teniendo como meta la reelección del actual mandatario.

En su discurso, el senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone destacó el compromiso de las nuevas generaciones y cuestionó la falta de oportunidades que históricamente tuvieron los jóvenes dentro de la política tradicional. “Todos los partidos políticos hablan de los jóvenes, pero cuando llega el momento de darles un lugar, las oportunidades nunca aparecen. En La Libertad Avanza queremos hacer algo distinto. El año que viene nuestras listas van a estar integradas mayoritariamente por jóvenes profesionales, preparados y comprometidos con las ideas de la libertad», señaló el legislador.

«No queremos que los jóvenes sean solamente quienes militan y acompañan: queremos que sean protagonistas y tengan la responsabilidad de transformar la política”, agregó.

Durante la jornada del sábado, Fullone mantuvo una reunión previa al congreso con referentes de La Libertad Avanza de los 39 municipios de Río Negro. El encuentro tuvo como objetivo coordinar los proyectos y las propuestas para cada localidad de cara a 2027, así como avanzar en la planificación del armado político provincial.