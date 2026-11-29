El gobierno de Neuquén aceleró el despliegue de su plan de infraestructura, reequipamiento y tecnología policial para 2027. El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, brindó un panorama detallado de las inversiones en marcha para la región metropolitana y el interior provincial, que incluyen una fuerte renovación de la flota automotor, la duplicación de la red de videovigilancia y la construcción de nuevas dependencias.

Según explicó el funcionario, el objetivo de la gestión de Rolando Figueroa es revertir un «retraso histórico» en materia operativa y edilicia. Para ello, se trazó un esquema de entregas escalonadas que comenzará en diciembre y se completará durante el primer trimestre del próximo año.

El nuevo sistema 911 y el salto a las 3000 cámaras

Uno de los pilares de la modernización tecnológica es la inminente activación del Sistema de Emergencias 911, que demandó una inversión inicial cercana a los 35 millones de pesos para la región de la Confluencia (Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre), con proyección a extenderse luego al resto de la provincia. Esta plataforma unificará las líneas 101 (Policía) y 107 (Emergencias Médicas) en un único despacho.

Gracias a convenios con el ENACOM y las operadoras telefónicas, el sistema contará con geolocalización automática mediante celdas de telefonía, lo que permitirá ubicar al instante el origen de una llamada de auxilio sin necesidad de que el vecino tenga activado el GPS en su celular. Además, médicos del SIEN trabajarán las 24 horas dentro del centro de despacho para guiar por teléfono a los primeros policías que lleguen a una escena en maniobras de primeros auxilios, mientras el operativo es monitoreado en vivo mediante drones y cámaras corporales (bodycams).

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini (Foto: Gobierno de Neuquén)

En paralelo, la red de videovigilancia urbana dará un salto cuantitativo: pasará de las 1.628 cámaras actuales a superar los 3.000 dispositivos conectados en el área metropolitana. Neuquén capital duplicará su cobertura (de 1.000 a 2.011 cámaras) y sumará cinco centros de monitoreo modulares en distintos barrios para descentralizar la base de Jefatura. Por su parte, Centenario multiplicará su capacidad al pasar de 52 a 367 cámaras, todas destinadas exclusivamente a la prevención del delito y la investigación judicial.

500 móviles nuevos, drones y equipamiento para bomberos

Para reforzar la presencia preventiva en las calles y rutas, la Provincia confirmó la incorporación de 500 nuevos móviles policiales. Las primeras unidades comenzarán a entregarse en diciembre y el cronograma se completará entre enero y febrero de 2027. A este parque automotor se sumará la compra de 1.300 pistolas menos letales (Taser y Byrna), que se integrarán a los dispositivos Byrna que ya operan en el interior neuquino.

El patrullaje también tendrá respaldo aéreo con una flota de más de 40 drones y 65 pilotos certificados por la ANAC (25 equipos y 43 operadores asignados directamente a la Policía). El esquema incluye drones de gran porte trasladados en camionetas para detectar maniobras peligrosas en rutas y equipos con cámaras térmicas que ya asisten a la división Antinarcóticos y a la UESPO en allanamientos nocturnos.

Por otro lado, la Dirección de Bomberos recibió dos camiones de origen europeo equipados con escaleras telescópicas de 30 metros, saldando un reclamo operativo de más de dos décadas ante el crecimiento en altura de la capital. La flota se completó con una nueva autobomba con capacidad para 2.000 litros de agua.

Obras en comisarías y más plazas carcelarias para 2027

En el plano edilicio, la cartera de Seguridad mantiene 45 obras activas y 77 dependencias en refacción integral. Entre los puntos más destacados figura la reconstrucción total de la Comisaría 4ª de Alta Barda, un edificio de más de 1.000 metros cuadrados levantado tras remediar un grave socavón, cuya inauguración está prevista para el martes 3 de diciembre. También avanzan las remodelaciones integrales de la Comisaría 21ª (Melipal), la Comisaría 18ª y la División Motorizada (La Sirena).

Para acompañar la expansión demográfica del norte capitalino, se abrieron los sobres de licitación para construir un Nuevo Complejo de Seguridad en la Meseta sobre la calle Del Hierro, detrás de la estación de servicio de la Autovía Norte. En un predio de más de 10.000 metros cuadrados funcionará una nueva comisaría y un cuartel de bomberos que permitirán achicar las extensas jurisdicciones actuales de las comisarías 3ª, 4ª y 20ª.

Finalmente, para resolver el déficit de alojamiento generado tras la cesión de la cárcel de Senillosa a la órbita federal, la Provincia avanza en la ampliación de la infraestructura penitenciaria. Tras habilitar dos módulos de máxima seguridad en la Unidad 11 de Neuquén y avanzar en la Unidad 22 de Cutral Co, se construye un nuevo pabellón para más de 200 internos en la U11. Su entrega, estimada entre mayo y junio del próximo año, permitirá trasladar de manera definitiva a los entre 150 y 200 condenados que aún permanecen alojados en comisarías.