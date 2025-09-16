¡Al fin una buena!: el Alpine de Colapinto presentó mejoras antes de ir a Azerbaiyán

Franco Colapinto está camino a Azerbaiyán para disputar el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Baku y en medio de mucha incertidumbre, especialemente por su futuro en la categoría, el argentino derrocha confianza. No es para menos, porque en este escenario logró sus primeros puntos en la máxima, cuanto terminó en el octavo lugar con su Williams.

Se sabe que Alpine, su equipo, enfocó todo su esfuerzo para el 2026, momento en el que se empiecen a utilizar los motores Mercedes y busque otros beneficios a través de los cambios reglamentarios que lo potencien como una escudería mucho más competitiva. De todos modos, aparecieron buenos señales de cara a la recta final de esta temporada.

¿Cuál fue la mejora en el auto de Colapinto?

La escuedería francesa reveló una mejora puntual para lo que resta de este año, que tienen que ver con los conductos de freno traseros de sus A525, un progreso que implica bajo costo y se implementa rápidamente. Por eso, a pesar de los magros resultados de Colapinto, pero también de Pierre Gasly, en Alpine sueñan con una cosecha de puntos en la recta final.

David Sánchez contó detalles sobre las mejoras en los A525. (Gentileza)

El director técnico ejecutivo, David Sánchez, explicó al medio The Race que la elección de trabajar sobre esa optimización puntual radica en que «es bastante barata y rápida de desarrollar o evaluar». Su desarrollo consiste en «un panel en el conducto del freno trasero. No es un componente grande. No requiere mucho tiempo ni recursos de diseño. Por eso es bastante económico».

Esa es la causa de que los Alpine de Gasly y Colapinto ganaran docilidad en el manejo, algo que el argentino reconoció al decir que había comenzado a sentirse más cómodo en la conducción. Más allá de la mira puesta en el futuro, Sánchez reconoció que «siempre tenemos gente pensando en segundo plano. Y cuando surge una idea, si es rápida y fácil de evaluar, la probamos con CFD (Dinámica de Fluidos Computacional). Y luego, si nos gusta, vemos si podemos aplicarla al coche de carreras«.