El jefe de Alpine fue optimista con el futuro de Franco Colapinto: “Estamos invirtiendo mucho”

El jefe de Alpine dio detalles sobre el futuro de la escudería que tiene a Franco Colapinto.

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, el jefe de Alpine reflexionó sobre la actualidad de su escudería, que se ubica última en el campeonato de Constructores y tiene a Franco Colapinto como uno de sus pilotos. En ese sentido, aseguró que continuará en la Fórmula 1 y fue optimista: “Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026”.

En primer lugar, Flavio Briatore planteó, en diálogo con el sitio neerlandés Formule1.NL que «quizás cometimos un error al no implementar actualizaciones desde el principio de la temporada, y ahora lo estamos pagando. Al mismo tiempo, entre diez y quince coches están a tres décimas de diferencia. Sabemos que estamos muy por detrás en potencia y en motor, pero por eso queremos olvidarnos de este año rápidamente”.

Por otra parte, el empresario italiano destacó que la llegada de François Provost como nuevo director ejecutivo de la marca francesa: “Lo conozco muy bien, él está entusiasmado. Nuestro presidente, Jean-Dominique Senard, también es un firme defensor de la Fórmula 1. Renault quiere seguir en la categoría”.

Pero además se refirió al regreso del ingeniero británico Steve Nielsen, quien comandó al equipo durante sus mejores años: “Es una buena noticia. Necesitamos a alguien como él, un director de equipo. Espero que tome las riendas de principio a fin”.

El cambio de Alpine para la próxima temporada

Alpine dejará de utilizar motores Renault para la próxima campaña y comprará unidades de potencias producidas por Mercedes. Briatore explicó que necesitan “mejores resultados el año que viene”, aunque ya anticipó un problema: “El reglamento sigue siendo difícil de interpretar”.

Cabe recordar que el equipo francés se ubica último y acumula 20 puntos (todos sumados por Gasly) en el torneo por equipos, 24 menos que Haas, que se sitúa novena.