El oasis sin señal a 40 km de San Martín de los Andes: por qué Villa Meliquina es el destino del fin de semana.-

En el corazón del departamento Lácar, donde la Ruta Provincial 63 se interna en la cordillera, emerge Villa Lago Meliquina, una pequeña aldea de montaña que parece haber quedado al margen de la urgencia urbana.

A diferencia de otros centros turísticos, este pueblo neuquino nació bajo una filosofía de autonomía y respeto ambiental: no cuenta con tendido eléctrico ni red de gas natural, lo que obliga a las hosterías y cabañas a utilizar energías renovables.

Para el viajero que busca una escapada durante el próximo fin de semana largo, Meliquina representa el lujo de lo analógico: un entorno de silencio solo interrumpido por el viento entre los coihues y el murmullo de las aguas cristalinas.

Lago Meliquina: un espejo de agua para el descanso y la aventura

El eje central de la villa es, indiscutiblemente, el lago Meliquina, un cuerpo de agua de origen glaciar rodeado por los picos de la Cordillera de los Andes.

Durante este fin de semana largo, los visitantes pueden disfrutar de sus extensas playas de canto rodado, ideales para la contemplación o la práctica de deportes de bajo impacto como el kayak y el stand-up paddle.

Lago Meliquina, en San Martín de los Andes.-

Según la Subsecretaría de Turismo de Neuquén, la zona es también un punto de interés para la pesca deportiva, siempre bajo el cumplimiento del Reglamento de Pesca Deportiva Continental, que busca preservar la fauna ictícola local compuesta principalmente por truchas arcoíris y marrones.

Trekking y senderos: explorando los alrededores de Villa Lago Meliquina

Para quienes prefieren la actividad terrestre, Villa Lago Meliquina ofrece una red de senderos que se internan en el bosque andino-patagónico.

Existen rutas de trekking de baja y media dificultad, que conducen a miradores naturales con vistas panorámicas de la villa y el valle del río Hermoso.

Lago Meliquina, en San Martín de los Andes.-

Uno de los recorridos más recomendados para una salida corta es la caminata hacia el mirador del lago, una travesía que permite apreciar la transición del paisaje de estepa a bosque húmedo. Se recomienda a los turistas registrarse en el centro de informes local o consultar con los guías habilitados antes de emprender cualquier trayecto por la zona de montaña.

Villa Meliquina: gastronomía y sustentabilidad en San Martín de los Andes

A pesar de su carácter agreste, la oferta culinaria en las cercanías de San Martín de los Andes y dentro de la propia villa ha crecido con propuestas de alta calidad que respetan el concepto de «kilómetro cero».

Actividades en los miradores del Lago Meliquina, en San Martín de los Andes.-

Los paradores y restaurantes de Villa Lago Meliquina suelen ofrecer platos basados en carnes de caza, ahumados y dulces de frutos rojos, abasteciéndose de productores regionales.

Al visitar este fin de semana largo, es fundamental recordar que la villa es un ecosistema frágil: el manejo de residuos y el uso responsable del fuego son prioridades, para mantener este refugio de montaña como uno de los secretos mejor guardados de la Patagonia argentina.