Operativo por tierra y agua para encontrar a Jeremías Valenzuela, el joven desaparecido en Cipolletti

El Ministerio Público Fiscal intensificó la búsqueda de Jeremías Aarón Valenzuela, el joven de 28 años desaparecido desde el jueves pasado en el barrio 10 de Enero de Cipolletti. Los operativos se desarrollan en coordinación con efectivos de la Policía de Río Negro, el grupo especial de canes y Prefectura Naval, con rastrillajes en zonas de chacras y en las aguas de los ríos Neuquén y Negro.

Intensifican la búsqueda de un joven desaparecido en Cipolletti

Según informaron las autoridades, los trabajos se concentran en la región ubicada al sur de los puentes carreteros y las áreas de búsqueda fueron ampliadas tanto por tierra como por agua. Además, se realizaron entrevistas con vecinos, familiares y allegados con el objetivo de reunir datos que permitan determinar el paradero del joven.

Valenzuela fue visto por última vez el jueves alrededor de las 7 de la mañana en la vivienda donde residía, en el lote D, manzana 4 del barrio 10 de Enero, detrás del casino de Cipolletti. De acuerdo con la investigación, en ese momento huyó corriendo hacia la zona de chacras en un estado de exaltación que podría estar relacionado con consumo problemático.

El joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y cabello corto negro. Al momento de su desaparición vestía un pantalón azul oscuro con franjas refractarias, un buzo gris claro y estaba descalzo.

Desde la Fiscalía solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información sobre Jeremías Aarón Valenzuela sea comunicada a la Fiscalía de Turno al teléfono 0299-154167314, a la comisaría más cercana o a la línea de emergencias 911.