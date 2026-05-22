Añelo transforma su infraestructura con un plan de pavimentación con números históricos en metros de asfalto

Desde el inicio de la gestión del intendente Fernando Banderet, la ciudad de Añelo atraviesa una transformación sin precedentes en su trazado urbano. A través de un plan de pavimentación calificado como «histórico», el municipio ha logrado hitos de conectividad que benefician directamente la vida cotidiana de los vecinos.

Este avance ha sido posible gracias a una alianza estratégica con el sector privado, cuyos acuerdos han garantizado no solo la ejecución de las obras, sino también la continuidad del desarrollo proyectado para todo el 2026.

Un crecimiento sostenido año tras año

El plan de asfalto comenzó con fuerza en 2024, cuando se concretó la pavimentación de 2.200 metros sobre la Calle 24, marcando el inicio de una etapa de inversión intensiva.

Foto: gentileza.

Durante el 2025, la obra pública alcanzó un volumen excepcional con un total de 12.280 metros asfaltados, distribuidos en puntos neurálgicos de la ciudad:

Calle 01: 1.650 metros.

Subida de Los Patrias (entre Rutas 7 y 17): 900 metros, clave para el tránsito pesado y de servicios.

Barrio El Silencioso: Una obra emblemática que sumó 3.315 metros de pavimento.

Calle 3 (entre 17 y 24): 850 metros.

Calle 5: 500 metros.

Otras arterias vitales: Calle 14, Calle 16, Calle 4 y la Calle Escuela, sumando capilaridad al asfalto urbano.

Proyecciones para el 2026: El objetivo de los 5.000 metros

En lo que va del presente año, el municipio ya ha avanzado en la licitación de 2.205 metros adicionales. Estas obras comprenden tramos fundamentales como la Calle 1 (entre 9 y 14, y entre 15 y 20) y la Calle 2 (entre 9 y 14, y entre 15 y 20).

Gracias a la firma de nuevos convenios con empresas del sector privado, el intendente Banderet confirmó que el objetivo para el cierre del 2026 es alcanzar los 5.000 metros de nueva pavimentación, consolidando así un modelo de ciudad moderna, segura y conectada.

«Este plan no es solo asfalto; es dignidad para nuestros vecinos y eficiencia para la industria que mueve al país. Con el esfuerzo conjunto entre provincia, municipio y privados, estamos construyendo la Añelo del futuro», destacaron desde el Ejecutivo municipal.

En fotos: la transformación de Añelo

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