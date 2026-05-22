El Gobierno amplió la baja de retenciones al campo y anunció reducciones para la industria

El Gobierno nacional confirmó este viernes una ampliación del esquema de reducción de retenciones anunciado por el presidente Javier Milei y detalló que alcanzará tanto al sector agropecuario como a distintas ramas de la industria. El nuevo cronograma incluye bajas graduales para soja, maíz, sorgo y girasol, además de la eliminación progresiva de derechos de exportación para actividades industriales como la automotriz, petroquímica, química y de maquinaria.

Las precisiones fueron brindadas en una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Hacienda por el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.

Caputo aclaró que las reducciones ya están definidas y no dependerán de la evolución de la recaudación, como había deslizado previamente Milei. “La relación con el campo es una relación de confianza. Estos anuncios son fijos, programados. Lo que hemos anunciado ahora es efectivamente lo que vamos a hacer”, aseguró.

Cómo será la baja de retenciones al campo

El esquema contempla una reducción inmediata para el trigo y la cebada, cuyas retenciones pasarán del 7,5% al 5,5% desde junio de 2026.

En el caso de la soja, actualmente gravada con una alícuota del 24%, las reducciones comenzarán en enero de 2027 y serán mensuales. El tributo bajará al 21% hacia fines de 2027 y llegará al 15% en diciembre de 2028.

Por su parte, el maíz y el sorgo —que hoy pagan 8,5%— tendrán reducciones trimestrales hasta alcanzar el 7,5% a fines de 2027 y el 5,5% hacia el cierre de 2028.

El girasol, actualmente con una retención del 4,5%, tendrá rebajas semestrales hasta llegar al 3% en 2028. El cronograma también incluirá reducciones proporcionales para subproductos agroindustriales.

Durante la presentación, Sergio Iraeta explicó que la decisión responde al aumento de costos que enfrenta el sector agropecuario, especialmente por la suba de fertilizantes e insumos vinculados al petróleo tras el conflicto en Medio Oriente.

Baja gradual para sectores industriales

El Gobierno también confirmó que la reducción de retenciones alcanzará a distintos sectores industriales, entre ellos la industria automotriz, petroquímica, química, caucho y maquinaria.

Según detalló Economía, las alícuotas bajarán 0,375 puntos porcentuales por mes desde julio de 2026 hasta junio de 2027, momento en el que quedarán eliminadas completamente.

En el caso del sector automotor, la medida también abarcará a los cuatriciclos.

El documento oficial identifica a Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza entre las provincias más beneficiadas por el nuevo esquema.

Impacto fiscal y vínculo con las provincias

Caputo aseguró que la reducción impositiva no afectará la meta de superávit acordada con el Fondo Monetario Internacional y sostuvo que el costo fiscal ya fue contemplado en las proyecciones oficiales.

Según explicó, el impacto será moderado durante 2026, con una pérdida estimada de US$57 millones, pero aumentará progresivamente hasta superar los US$1200 millones en 2028, cuando el programa esté plenamente implementado.

El ministro afirmó además que no será necesario profundizar el ajuste para compensar esa reducción de ingresos y sostuvo que la recaudación “ya está dando señales de crecimiento”.

Finalmente, adelantó que el Gobierno buscará convocar a los gobernadores para discutir una reducción más amplia de la presión tributaria, incluyendo impuestos provinciales y municipales. También recordó que las retenciones son tributos no coparticipables y consideró que una menor carga sobre las exportaciones podría fortalecer otros impuestos que sí se distribuyen entre las provincias.