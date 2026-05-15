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Yo Como

La receta más fácil de cómo hacer papas rellenas

Una sugerencia más que salvadora de @cocinarencasa. Tenés que probarla.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

La receta más fácil de cómo hacer papas rellenas

Una sugerencia más que salvadora de @cocinarencasa. Tenés que probarla.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

papas medianas: 4

cebolla picada: 1

morrón rojo cortado: 1

zucchini cortado en cubos: 1

berenjena cortada en cubos: 1

ajo picado: 1 diente

tomate perita cortado en cubos: 1

primentón ahumado: 1/2 cdita.

atún: 1 lata

sal, pimienta y aceite de oliva: a gusto

Preparación

Lavar las papas y en una olla con agua y sal hervirlas hasta que estén a punto. Retirar y dejar enfriar.

En una sartén con aceite de oliva saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos. Añadir el zucchini, la berenjena y cocinar durante 5 minutos mezclando de tanto en tanto. Agregar la sal, pimienta, el ajo y cocinar 2 minutos más.

Agregar el tomate y el atún, mezclar. Retirar del fuego y dejar enfriar.

Cortar las papas a la mitad a lo largo, ahuecar con una cuchara y la papa retirada picarla y mezclar con el salteado que realizamos previamente. Rellenar las papas y colocar en la superficie un hilo de aceite de oliva. Listo ¡a disfrutar!


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