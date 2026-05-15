La receta más fácil de cómo hacer papas rellenas
Una sugerencia más que salvadora de @cocinarencasa. Tenés que probarla.
La receta más fácil de cómo hacer papas rellenas
Una sugerencia más que salvadora de @cocinarencasa. Tenés que probarla.
Lista de Ingredientes
papas medianas: 4
cebolla picada: 1
morrón rojo cortado: 1
zucchini cortado en cubos: 1
berenjena cortada en cubos: 1
ajo picado: 1 diente
tomate perita cortado en cubos: 1
primentón ahumado: 1/2 cdita.
atún: 1 lata
sal, pimienta y aceite de oliva: a gusto
Preparación
Lavar las papas y en una olla con agua y sal hervirlas hasta que estén a punto. Retirar y dejar enfriar.
En una sartén con aceite de oliva saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos. Añadir el zucchini, la berenjena y cocinar durante 5 minutos mezclando de tanto en tanto. Agregar la sal, pimienta, el ajo y cocinar 2 minutos más.
Agregar el tomate y el atún, mezclar. Retirar del fuego y dejar enfriar.
Cortar las papas a la mitad a lo largo, ahuecar con una cuchara y la papa retirada picarla y mezclar con el salteado que realizamos previamente. Rellenar las papas y colocar en la superficie un hilo de aceite de oliva. Listo ¡a disfrutar!
Comentarios