Colapinto realizará una exhibición en Buenos Aires: cuando y dónde verlo gratis

Fanco Colapinto realizará una exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires el 26 de abril de 2026. El evento tendrá lugar en un circuito callejero en Palermo, específicamente en la zona del Monumento a los Españoles (Av. Libertador y Sarmiento). La entrada será gratuita en gran parte del recorrido, aunque habrá sectores de tribunas con tickets pagos para 20.000 personas. El piloto de Alpine aprovechará el receso del calendario de F1 para visitar el país antes del GP de Miami.

La noticia que todos los fanáticos esperaban se terminó de cocinar este miércoles: Franco Colapinto traerá el show de la Fórmula 1 a la Argentina. La exhibición, gestionada entre el Gobierno de la Ciudad y la escudería Alpine, se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril.

El escenario elegido no podría ser más emblemático: los alrededores del Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo.

Colapinto realizará una exhibición en un circuito callejero en Buenos Aires.

Este evento surge como una oportunidad de oro tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Con el receso obligado de un mes antes de viajar a Miami, la escudería francesa dio el visto bueno para que el argentino se reencuentre con su público en una jornada que promete convocar a cientos de miles de personas.

Los detalles del circuito y las entradas

El trazado diseñado para el «roadshow» tendrá forma de «L», conectando las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Serán aproximadamente 1.100 metros de recorrido donde Colapinto hará vibrar un monoplaza con la decoración actual de Alpine.

Aunque no será el A526 que usa en el campeonato, el sonido del motor y los trompos frente al Rosedal están garantizados para el deleite de la hinchada.

La organización confirmó que habrá tribunas para 20.000 espectadores en el sector interno del circuito, cuyas entradas se pondrán a la venta próximamente.

Sin embargo, la gran noticia para el bolsillo del hincha es que el resto del recorrido sobre Libertador será de acceso libre y gratuito. También se espera una «activación nocturna» el sábado 25 para calentar los motores antes del gran día.