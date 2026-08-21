Franco Colapinto terminó 13° en la única práctica libre del GP de Países Bajos

Franco Colapinto regresó a las pistas en el Gran Premio de Países Bajos. Luego de casi un mes de inactividad por el receso de verano, la máxima categoría volvió a la acción en el circuito de Zandvoort.

Al ser un fin de semana con carrera sprint, los autos solo tuvieron esta única práctica para configurar los monoplazas. La sesión arrancó con lluvia, por lo que todos salieron a pista con neumáticos intermedios.

Su mejor tiempo con esta goma fue 1:25.843. Luego de cinco minutos, regresó al box para cambiar el compuesto ya que la pista se secó. Salió a pista con neumáticos duros y fue mejorando sus registros vuelta a vuelta, aunque le costó muchísimo alejarse de la zona baja.

El argentino tendrá un fin de semana sin actualizaciones donde tratará de estar dentro del top 10.

El argentino mostró su enojo con las gomas y se lo hizo saber a su ingeniero por la radio: «Los neumáticos están demasiado calientes«. Realizó 16 vueltas con los duros y marcó 1:16.969 como mejor tiempo.

A falta de 13 minutos para el final del entrenamiento, Colapinto colocó neumáticos blandos que se utilizarán durante las Qualy del fin de semana. El piloto de Alpine fue el primero que completó una vuelta con este compuesto y saltó hasta el 6° lugar con una marca de 1:14.826, su mejor registro personal.

Con el pasar de las vueltas, el argentino fue superado por varios pilotos y terminó en la 13° posición. En cambio, Gasly giró mucho más cómodo con las actualizaciones que solo tiene su auto y estuvo durante toda la práctica en el top 10. El francés finalizó 8° con 1:13.911, casi un segundo más rápido que Franco.

Será un fin de semana difícil para el argentino, ya que tendrá que batallar e ir en busca de los puntos sin las actualizaciones que tanta expectativa generaron en la previa de este Gran Premio, y competirá ante rivales como Racing Bulls, Audi o Aston Martin, que atraviesan un mejor presente. Volverá a salir a las 11:30 (hora Argentina) cuando realice la clasificación de la Sprint.

Los horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Clasificación Sprint – 11:30

Sábado 22 de agosto

Carrera Sprint (24 vueltas) – 7:00

Clasificación – 11:00

Domingo 23 de agosto