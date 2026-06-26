Franco Colapinto terminó en la 8° posición en la primera práctica libre del GP de Austria

Franco Colapinto regresó a la acción en el Gran Premio de Austria. Tras el punto logrado en Barcelona, el argentino comenzó la octava fecha de la temporada en busca de seguir sumando puntos.

La práctica tuvo un inicio inusual. Cuando transcurrían tres minutos, Max Verstappen se quedó parado en la salida de boxes y hubo bandera amarilla que paró la actividad en pista. Quien también presentó algunos problemas fue Lando Norris, que sufrió una fuga hidráulica.

Los primeros registros del piloto de Alpine fueron con neumáticos medios. Su mejor vuelta fue 1:10.450, que lo posicionó en el 4to lugar momentáneamente. Su compañero Pierre Gasly empezó con duros y después pasó a medios.

Tras unas minutos en pista, Franco regresó a pits y volvió a salir probando distintos alerones. Luego de completar nueve vueltas con el compuesto medio, el argentino probó con gomas blandas y consiguió su mejor tiempo: 1:08.962. Este registro le permitió culminar 8°. Gasly finalizó a mas de medio segundo (1:09.546) en el 14° lugar.

El mejor de la sesión fue Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano sigue imparable y marcó un 1:07.796, seguido por su compañero George Russell y Oscar Piastri (McLaren).

La primera práctica estuvo protagonizada por seis pilotos de reserva que sumaron experiencia en Spielberg: Jak Crawford (Aston Martin), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Dino Beganovic (Ferrari), Luke Browning (Williams), Paul Aron (Audi) y Ryo Hirakawa (Haas)

Horarios del Gran Premio de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo 28 de junio

Carrera (71 vueltas): 10:00 hs.

*Todos los horarios corresponden a Argentina.