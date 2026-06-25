Franco Colapinto palpitó el GP de Austria: «Tenemos mejoras que deberían ayudarnos»

Este fin de semana, Franco Colapinto afrontará un nuevo desafío en el Gran Premio de Austria. Tras sumar un punto en Barcelona, el argentino será uno de los protagonistas en la octava carrera de la temporada.

En la previa al inicio de la acción, el piloto de Alpine reveló cómo llega la escudería francesa a Spielberg: «Este fin de semana traemos una mejora que debería ayudarnos en ese sentido y hemos estado trabajando duro para intentar mejorar«.

Franco fue 8° en Barcelona, pero una sanción lo hizo bajar hasta la 10° posición.

Aunque advirtió este circuito no le trae buenos recuerdos al equipo: «En general no nos ha favorecido demasiado en los últimos años, pero estamos trayendo algunas mejoras que nos podrían ayudar».

Además, contó cuál es la debilidad clave del A526 en esta temporada: «La alta velocidad no es precisamente el área en la que nos vemos más fuertes. Hemos tenido dificultades desde el comienzo del año. La mejora debería ayudarnos en este aspecto», explicó.

Además, repasó lo hecho en Barcelona y se mostró disconforme: «Fue un poco complicado. Todo estaba bastante desconectado. Los neumáticos no estaban funcionando bien. La puesta a punto no fue la ideal».

El argentino también se refirió a las dificultades que han tenido en la Qualy en los Grandes Premios de esta temporada: «Últimamente en las carreras nos hemos visto mucho más fuertes, así que necesitamos entender por qué nos falta algo en clasificación«. Y fue claro sobre el objetivo del fin de semana: «Ojalá podamos sumar algunos puntos más».

Por último, Franco habló sobre su relación con Flavio Briatore, quien habría puesto en duda su continuidad: «Me apoya mucho y ha sido muy duro conmigo en algunas ocasiones, pero necesita ser duro y creo que tiene la experiencia para ello. Depende de mí cómo tomo esos momentos y, por suerte, los tomé muy bien, mejoré y aprendí de ellos«.

Horarios del Gran Premio de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8:30 hs.

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo 28 de junio

Carrera (71 vueltas): 10:00 hs.

*Todos los horarios corresponden a Argentina.