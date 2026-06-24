Franco Colapinto destacó la clave del fin de semana para el Gran Premio de Austria

Continuidad de la temporada europea y un nuevo reto competitivo por demás desafiante para el argentino Franco Colapinto: el Gran Premio de Austria, en el circuito de Spielberg, octavo compromiso del calendario 2026 de la Fórmula 1.

El equipo Alpine llega al Red Bull Ring con la misión de continuar sumando puntos con sus dos pilotos y pugnar por ser el «mejor equipo del resto», detrás de las potencias como son Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

Por delante, el circuito austríaco, donde Franco consiguió muy buenos resultados en el pasado, en las categorías formativas preliminares a la F1; un trazado de muy corta extensión (4318 metros) y con pendientes marcadas y curvas de alta velocidad.

Kicking off #AustrianGP week with a visit to BWT HQ 🩷 pic.twitter.com/rwMdV0CDmZ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 24, 2026

Ese aspecto revitaliza aún más la prueba de clasificación y la importancia de la velocidad a una vuelta. Así lo entiende el pilarense, que viene de sumar un punto en Barcelona, situándose marcha 12° en el certamen con 16 puntos.

«Es el tiempo de vuelta más corto de la temporada, lo hace sentir implacable y, por eso, el ritmo a una vuelta tiene que ser fuerte porque las diferencias probablemente serán menores que en la mayoría de los circuitos», explicó el argentino en la previa al Gran Premio.

«Hay muy buenas sensaciones en el equipo, ahora que estamos bien encaminados para seguir sumando puntos y siendo competitivos», agregó el piloto de Alpine.

Apenas un antecedente en F1, con un 15° puesto, pero unos cuantos y buenos resultados en fórmulas promocionales, previo a su desembarco en la máxima.

«En cuanto a la carrera, el circuito es muy divertido y he tenido cierto éxito allí en el pasado, incluyendo un podio en la carrera principal de F2 en 2024 y un podio en mi temporada de debut en F3 en 2022. Es un circuito que me cae bien«, recalcó el argentino, que recién el viernes tendrá actividad oficial en pista.