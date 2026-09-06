¡Bandera roja! Fuerte accidente de Leclerc, mientras Colapinto marchaba en el 4° puesto

Un fuerte accidente del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) al final de la tercera vuelta motivó la bandera roja e interrupción del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con disputa en Monza, al momento en que el argentino Franco Colapinto avanzaba hasta un brillante 4° puesto.

El piloto de Ferrari, que ya en los primeros metros había tenido un roce con su coequiper Lewis Hamilton, perdió el control de su monoplaza en la Parabólica, la última variante del circuito, y salió despedido hasta impactar a gran velocidad contra la contención.

¡PÉSIMO ARRANQUE PARA FERRARI EN CASA! Charles Leclerc perdió el control de su monoplaza en la curva y sufrió un fuertísimo choque contra el muro.



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De inmediato, Dirección de Carrera decidió sacar la bandera roja para trabajar con tranquilidad en la atención del piloto (no sufrió consecuencias) y la limpieza del circuito para desarrollar la competencia con normalidad.

Previo al incidente del monegasco, el argentino Franco Colapinto marchaba en el 6° puesto, luego de haber superado a Hamilton luego de la primera chicana. Pero el argentino, instantes después del choque de la Ferrari, dio cuenta del australiano Oscar Piastri (McLaren) y se posicionó en el 4° puesto.

Por su parte, el francés Pierre Gasly, con el otro Alpine, perdió la punta de la competencia con el inglés George Russell (Mercedes) tras cumplirse el primer giro.

¡FRANCO COLAPINTO LO PASÓ A PIASTRI EN LA RECTA PRINCIPAL Y SE PUSO 4° EN MONZA!



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Previa de la competencia

El pilarense clasificó ayer en el 8° puesto, pero la penalización de Kimi Antonelli (Mercedes), por haber excedido la cantidad de elementos reemplazados en la unidad de potencia, le permitió ganar un lugar en la grilla y disponer hoy de su mejor posición de partida desde que compite en la F1.

Luego de confirmarse su continuidad en el equipo francés para 2027, Colapinto quiere olvidar lo ocurrido semanas atrás en Zandvoort (sufrió una polémica penalidad cuando peleaba en el Top 10) y volver a la senda de los puntos. El argentino marcha 12° en el campeonato con 19 unidades.

El batacazo en la jornada sabatina lo dio el compañero de Franco, el francés Pierre Gasly, logrando una brillante e histórica Pole Position; la primera de su campaña profesional y la primera de Alpine tras 2017 años, tras lo hecho por el español Fernando Alonso en Hungría 2009, cuando el team competía bajo la denominación de Renault.

Junto a Gasly (ganó su única carrera justamente en Monza) partirá el inglés George Russell (Mercedes), mientras que el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, con sendas Ferrari, integrarán la segunda línea, justo por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).