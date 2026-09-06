Budín cuatro cuartos: la receta casera con 4 ingredientes que nunca falla

El budín cuatro cuartos es uno de esos clásicos de la cocina que nunca pasan de moda. Su nombre se debe a una fórmula sencilla: lleva cuatro ingredientes principales en cantidades iguales, lo que permite preparar un budín casero sin necesidad de memorizar una receta complicada.

La clave del budín cuatro cuartos

La receta tradicional parte de una misma proporción de manteca, azúcar, huevos y harina. Por eso, lo más práctico es pesar los huevos y utilizar ese mismo peso para los otros tres ingredientes.

Por ejemplo, si los huevos pesan 200 gramos, se utilizarán 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar y 200 gramos de harina.

Ingredientes

200 g de huevos, aproximadamente 4 unidades

200 g de manteca a temperatura ambiente

200 g de azúcar

200 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón o naranja

1 pizca de sal

Cómo hacer el budín cuatro cuartos

Batir la manteca con el azúcar. Colocar ambos ingredientes en un bowl y batir hasta obtener una preparación cremosa y más clara. Agregar los huevos. Incorporarlos de a uno, batiendo bien después de cada adición. Sumar la esencia de vainilla y la ralladura de limón o naranja. Incorporar la harina. Tamizarla junto con la pizca de sal y agregarla poco a poco. Mezclar con movimientos suaves, apenas hasta integrar. Preparar el molde. Enmantecar y enharinar una budinera. Volcar allí la preparación y emparejar la superficie. Hornear. Cocinar en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 40 a 50 minutos. Para comprobar que está listo, introducir un palillo en el centro: debe salir seco o con algunas migas húmedas. Dejar enfriar. Esperar unos minutos antes de desmoldar y dejar enfriar completamente sobre una rejilla.

Un truco para que quede más rico

Para conseguir una miga bien aireada, es importante que la manteca esté blanda pero no derretida y batirla bien con el azúcar al comienzo. Una vez incorporada la harina, conviene evitar batir de más para que el budín conserve una textura tierna.

Se puede servir simplemente espolvoreado con azúcar impalpable o cubrirlo con un glasé de limón. También admite perfectamente chips de chocolate, nueces, almendras o frutas abrillantadas.